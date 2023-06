https://fr.sputniknews.africa/20230609/agee-de-129-ans-cette-algerienne-serait-la-personne-la-plus-agee-du-monde-1059815562.html

Âgée de 129 ans, cette Algérienne serait la personne la plus âgée du monde

Bien plus âgée que certaines détentrices du record Guinness de longévité, cette Algérienne serait la doyenne de l’humanité de tous les temps, selon le site... 09.06.2023, Sputnik Afrique

Une Algérienne considérée comme la personne la plus âgée du pays, pourrait aussi être la plus âgée de l’humanité, puisqu’elle est née le 6 juillet 1874 selon les informations figurant sur sa carte d’identité, a annoncé le 8 juin le site d’information Algérie 360.Stiti Sarhouda , 129 ans, affirme avoir vécu de nombreux événements au cours de sa vie, tels que la colonisation française de l’Algérie, la Seconde Guerre mondiale et la guerre d’Algérie, selon la même source.Elle a déclaré dans un reportage réalisé par une chaîne arabophone, que les autorités saoudiennes l’avaient invitée à trois reprises à faire un pèlerinage à La Mecque entièrement pris en charge.À présent, la centenaire est hospitalisée pour subir une seconde opération dans la commune de Batna, située dans le nord-est de l'Algérie, précise le site.Future détentrice du record des records?Pour l’instant, le record officiel de la femme la plus âgée de tous les temps est détenu par la Française Jeanne Louise Calment, décédée en 1997 à l’âge de 122 ans et 164 jours, selon le livre Guinness des records.Jeanne Calment était née le 21 février 1875, environ 14 ans avant la construction de la Tour Eiffel (elle l’a vue en chantier), et près de 15 ans avant l’avènement du cinéma. L’année suivant sa naissance, l’écrivain russe Léon Tolstoï a publié Anna Karénine, souligne le Guinness. En 2019, la Japonaise Kane Tanaka avait aussi été inscrite comme la personne la plus âgée dans le prestigieux livre.Elle était alors âgée de 116 ans. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 119 ans et 107 jours. C’est la deuxième personne la plus âgée de tous les temps dont les dires ont été vérifiés, après Jeanne Calment. Officiellement, c’est une Espagnole née aux États-Unis le 4 mars 1907, María Branyas Morera, qui est considérée comme la femme la plus âgée du monde et la personne la plus âgée encore en vie. Elle est devenue la nouvelle doyenne de l’humanité après le décès le 17 janvier 2023 de la Française Lucile Randon, alors âgée de 118 ans. Mme Morera est âgée présentement de 116 ans et 98 jours.

