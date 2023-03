https://fr.sputniknews.africa/20230301/le-top-des-pays-africains-ou-lesperance-de-vie-est-la-plus-elevee-1058046784.html

Le top des pays africains où l'espérance de vie est la plus élevée

Au niveau mondial, les gens vivent aujourd’hui plus longtemps et la longévité moyenne devrait dépasser 77 ans d'ici le milieu de ce siècle, selon les estimations de l'Onu. L'espérance de vie mondiale est passée de 46,5 ans en 1950 à 71,7 ans en 2022 et devrait atteindre 77,3 ans en 2050.En Afrique, elle a augmenté de près de dix ans entre 2000 et 2019. Cette croissance est principalement attribuée à l'amélioration de l'accès aux services de santé essentiels à travers le continent, ainsi qu'aux progrès considérables dans la lutte contre les maladies infectieuses.Ainsi, les habitants du Rwanda, en Afrique de l'Est, vivent au moins neuf ans de plus que dans le reste de la région, d'après les données de l'Institut national rwandais de la statistique. L'espérance de vie au Rwanda est passée de 51,2 ans en 2002 à 69,6 ans en 2022. La population du pays est désormais de 13,2 millions, contre 10,5 millions en 2012, avec un taux de croissance annuel de 2,3%. Ces chiffres découlent du cinquième recensement de la population et du logement réalisé en 2022.En revanche, en République du Tchad, pays pauvre situé en Afrique centrale, l'espérance de vie est encore d'à peine 53 ans.Selon les prévisions de l'Onu, l’Afrique subsaharienne représentera l’essentiel de la croissance de la population mondiale au cours des prochaines décennies. Elle devrait dépasser à la fois l'Asie de l'Est et du Sud-Est et l'Asie centrale et du Sud, et pourrait voir sa population atteindre 3,44 milliards à la fin du siècle. Le Rwanda progresseSelon les données de la Banque mondiale remontant à 2020, les petits pays insulaires en développement sont en tête de la liste des États d'Afrique subsaharienne en termes d'espérance de vie, laquelle dépasse 70 ans.Les trois premiers en la matière sont en effet les Seychelles (77 ans), le Cap-Vert (75 ans) et l'île Maurice (74 ans).Ils sont suivis dans ce classement 2020 du Sénégal et de Sao Tomé et Principe, avec une espérance de vie à 68 ans, et de l'Érythrée et du Gabon avec 67 ans.À l'époque, le Rwanda partageait cette place avec l'Érythrée et le Gabon. Cependant, les nouvelles données placent le pays plus haut, lui attribuant une espérance de vie dépassant 69 ans.Le Botswana et la Tanzanie clôturaient la liste du top 10 subsaharien avec 66 ans. Depuis, les chiffres du Botswana ont baissé, à en croire les données de l'Onu.L'espérance de vie la plus faible de la région se trouve au Soudan du Sud, où les habitants vivent environ 55 ans.Selon l'Onu, dans certains pays, la pandémie de Covid-19 a été responsable d'une réduction significative de l'espérance de vie à la naissance. En particulier, pour le Botswana, qui se classe au neuvième rang dans la liste ci-dessus, les estimations de l'espérance de vie à la naissance ont diminué de plus de quatre ans entre 2019 et 2021.

