Top-10 des records Guinness détenus par des athlètes africains

Terre de sport, l'Afrique a donné au monde des athlètes dans toutes les disciplines. Mais certains détiennent des records déments.

2023-08-08T22:47+0200

De Mohamed Salah à Joel Embiid, les sportifs africains d’aujourd’hui sont des sources d’inspiration pour toute la jeunesse du continent. Mais certains détiennent des performances plus incroyables que d’autres. Sputnik a concocté un Top-10 des exploits africains inscrits au Livre Guinness des records.1. Chinonso Eche (Nigéria)Chinonso Eche n’est peut-être pas le sportif nigérian le plus connu, mais il est le maître incontesté du football freestyle. Il a établi sept records du monde Guinness, pour avoir effectué le plus grand nombre de jongles consécutifs, tout en maintenant un ballon en équilibre sur sa tête.Il a notamment effectué 133 touches lors de son apparition au "Lo Show Dei Record" à Milan, le 1er février 2023. Soit 22 touches de plus que son précédent record. Un exploit d’autant plus fou, que le sportif n’est âgé que de dix ans! Il a commencé à jouer au football freestyle à huit ans.2. Wayde van Niekerk (Afrique du Sud)Wayde van Niekerk est un athlète sud-africain qui a explosé de nombreux record en sprints. Il est notamment l’actuel détenteur du record au 400 mètres, avec 43 secondes 03. Une marque établie en finale des Jeux olympiques de Rio de 2016, au cours d’une course hallucinante, qu’il a remporté en partant à l’aveugle, du couloir 8!Il est aussi le seul homme à avoir couru à la fois: le 100 mètres en moins de 10 secondes, le 200 mètres en moins de 20 secondes et donc le 400 mètres en moins de 43,03 secondes. Une machine à records…3. Hicham El Guerrouj (Maroc)Surnommé "le roi du mile", Hicham El Guerrouj a dominé le demi-fond pendant plus d’une décennie. Le Marocain détient toujours le record du mile (1.609,34 mètres), avec une marque de 3 min 43 s 13, établie en 1999 au Golden Gala de Rome.Il détient aussi le record du 1.500 m, avec un temps de 3 min 26 s, établi au meeting Herculis de Monaco, le 14 juillet 1998.Avec quatre titres mondiaux et deux médailles d'or olympiques dans sa besace, il est considéré comme l'un des plus grands coureurs de demi-fond de tous les temps.4. David Rudisha (Kenya)David Rudisha est un coureur de fond kényan spécialisé dans le 800 mètres. Il détient le record du plus grand nombre de victoires consécutives sur la distance, avec un total de 34 victoires de 2009 à 2012.Il est toujours le recordman du monde, avec 1 min 40s 91. Une course réalisée aux Jeux Olympiques de Londres 2012.5. Tuedon Morgan (Nigéria)Une athlète qui n’a pas froid aux yeux! Tuedon Morgan s’est rendue célèbre en 2015 en devenant la femme la plus rapide à courir un semi-marathon sur tous les continents et… au pôle Nord! Elle a relevé le défi en seulement 62 jours, 12 heures, 58 minutes et 49 secondes.6. Haile Gebrselassie (Éthiopie)Coureur de fond, Haile Gebrselassie est la star incontestée du célèbre marathon de Berlin, considéré comme l’un des plus rapides du monde. Il l’a remporté à quatre reprises.L'Éthiopien détient également plusieurs records du monde sur diverses distances, allant du 5 km au marathon. Gebrselassie est désormais un homme d'affaires prospère et un humanitaire qui a contribué à plusieurs causes en Éthiopie et au-delà.7. Eliud KipchogeSurnommé "le philosophe" car la lecture est un de ses passe-temps préférés, Eliud Kipchoge a donné des leçons à bien des adversaires marathoniens. Il est le seul être humain à avoir couru un marathon en moins de 2 heures. Il avait ainsi couru la distance en 1 h 59 min 40 s, à Vienne en 2019. Mais la marque n’a pas été homologuée, n’étant pas réalisée dans des conditions officielles.Il est malgré tout le recordman du marathon, cette fois-ci de manière officielle, avec un temps de 2 h, 1 mi et 39 s, établi au marathon de Berlin, en 2018.8. Stephen Keshi (Nigéria)Stephen Keshi était une légende du football nigérian. Il est le seul africain, avec l’Égyptien Mahmoud Al-Gohary, à avoir remporté la Coupe d'Afrique des Nations en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. Une performance réalisée sur la pelouse en 1994, puis sur le banc du coach en 2013.Stephen Keshi est cependant décédé d’une crise cardiaque en 2016, à l’âge de 54 ans.9. Samuel Eto’o (Cameroun) Étoile du football camerounais, Samuel Eto’o a marqué son époque, en évoluant dans les plus grands clubs européens, du FC Barcelone jusqu’à l’Inter Milan, en passant par Chelsea. Il est le joueur ayant marqué le plus de buts en Coupe d’Afrique des Nations, avec 18 points inscrits entre 1996 et 2010. Il est aussi le recordman du prix du Joueur africain de l’année, avec quatre récompenses, à égalité avec l’Ivoirien Yaya Touré. Il a gagné trois Ligues des Champions, en 2006, 2009 et 2010. Dans un carrière bien chargée, il a même eu le temps de faire un petit détour par la Russie, pour remporter une Coupe de Russie en 2013, avec l’Anji Makhatchkala.10. Paul Kehinde (Nigéria)Paul Kehinde est un para-haltérophile nigérian, modèle de force et de détermination. Malgré son handicap, il a établi un record du monde Guinness en soulevant 221 kg, dans la catégorie de 65kg, en 2018 lors de la Coupe du monde à Dubaï.Il avait aussi levé 220 kg aux Jeux paralympiques de Rio 2016. Un record paralympique.

