Quels ont été les meilleurs footballeurs africains en 2022?

Quels ont été les meilleurs footballeurs africains en 2022?

L'équipe-type de foot pour le continent africain en 2022 a été dévoilée par la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football (IFFHS)...

Après une année 2022 riche en rebondissements, conclue en apothéose par une Coupe du monde, l’heure est au bilan pour le petit monde du football. Les récompenses tombent et les "meilleurs onze" ont été dévoilés par la Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football (IFFHS).Sur le continent africain, l’équipe rêvée contient quelques surprises. Quatre Marocains font ainsi partie de la composition, après une Coupe du monde qui aura vu les Lions de l’Atlas se hisser en demi-finale, une première pour un pays africain. Sofyan Amrabat et Romain Saiss accompagnent ainsi la star du PSG Achraf Hakimi et le gardien Yassine Bounou, héros de la séance de tirs au but contre l’Espagne lors du mondial.Pas de surprise en attaque, où Mohamed Salah et Sadio Mané font presque partie des meubles. Le Sénégalais y trouvera peut-être une consolation après être passé tout près du Ballon d’Or (2e).Le meilleur buteur africain joue… en Serbie!À l’heure des comptes, l’IFFHS a aussi rendu hommage au meilleur buteur africain cette année, toutes compétitions confondues. Et surprise… il ne joue dans aucun des "grands" championnats européens, mais en Serbie! Le Capverdien de 31 ans Ricardo Gomes a ainsi totalisé 35 buts en 2022, tous avec son club du Partizan Belgrade.C’est donc plus que les pointures Mohamed Salah (29 buts) et Sadio Mané (33 buts), lequel doit décidément regretter d’avoir manqué le Mondial pour cause de blessure.Du côté des coaches, le sélectionneur marocain Walid Regragui fait très fort. Il est le troisième meilleur entraîneur national avec les Lions de l’Atlas, mais aussi le troisième entraîneur de club avec le Wydad Casablanca. Une double casquette qui lui permet de côtoyer des stars comme Pep Guardiola, Carlo Ancelotti ou Didier Deschamps au sommet de ces classements.Enfin, mention spéciale à l’Égyptien Mohamed Abdel Monsef, qui était en 2022 le second plus vieux joueur à évoluer dans les championnats notables. Le gardien de 45 ans garde encore et toujours les cages du club de l’Ittihad Alexandrie.

