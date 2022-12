https://fr.sputniknews.africa/20221215/tu-as-fait-lhistoire-mbappe-console-hakimi-apres-le-match-france-maroc-1057285401.html

"Tu as fait l'histoire": Mbappé console Hakimi après le match France-Maroc

Après la victoire de la France sur le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé a adressé un message très touchant à Achraf Hakimi, son grand... 15.12.2022, Sputnik Afrique

Amis sans faille, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi se sont donné une longue accolade après le match de demi-finale entre la France et le Maroc le 14 décembre (2-0). Coéquipiers au PSG mais adversaires le temps de ce match, les footballeurs ont échangé leurs maillots.Kylian Mbappé avait d’ailleurs déjà évoqué la possibilité de se retrouver sur le terrain en mai 2022: les deux amis ont été filmés dans un stade vide au Qatar, lors du stage du PSG à Doha, Mbappé disant à Hakimi: "Et après, nous jouerons contre le Maroc. Il faudra que je détruise mon ami […].Ça me brisera un peu le cœur, mais le football, c’est le football".

maghreb, maroc, france, football, psg, qatar