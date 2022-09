https://fr.sputniknews.africa/20220925/le-kenyan-kipchoge-et-lethiopienne-assefa-gagnent-le-marathon-de-berlin-1056286581.html

Le Kényan Kipchoge et l'Éthiopienne Assefa gagnent le marathon de Berlin

Le Kényan Eliud Kipchoge a battu son propre record du monde du marathon dimanche à Berlin. L'Ethiopienne Tigist Assefa est la gagnante chez les dames... 25.09.2022, Sputnik Afrique

Le Kényan Eliud Kipchoge a amélioré son propre record du monde du marathon en 2 heures, 1 minute et 9 secondes, dimanche à Berlin.Le double champion olympique, 37 ans, avait établi le record précédent également dans la capitale allemande, où le parcours est particulièrement plat, le 16 septembre 2018 (2h01:39).Considéré comme le plus grand marathonien de l'histoire, le Kényan était parti sur des bases encore plus élevées, passant à mi-course en moins d'une heure (59 min 51 sec) mais il n'a finalement pas franchi la barre des deux heures à l'arrivée près de la Porte de Brandebourg.Il est le seul à avoir réussi cet exploit en 2019 à Vienne, lors d'un événement monté spécialement pour lui, mais la performance (1h 59 min 41 sec) n'avait pas été homologuée car il avait été aidé par 41 "lièvres" qui se relayaient par groupes tous les 5 km.Avant le marathon de Berlin, Kipchoge avait minimisé ses chances de passer sous ce seuil. "Je ne vais pas courir sous les deux heures à Berlin, je vais seulement faire une bonne course", avait-il dit.La course féminine a été remportée par l'Éthiopienne Tigist Assefa dans le troisième meilleur temps de l'histoire (2:15:37).Elle a devancé la Kényane Rosemary Wanjiru, qui a réalisé un chrono de 2h18:00, et une autre Ethiopienne, Tigist Abayechew (2h18:03).

