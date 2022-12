https://fr.sputniknews.africa/20221213/bamako-accueille-ses-celebres-nonuples--photos-1057262612.html

Bamako accueille ses célèbres nonuplés – photos

Leur naissance au Maroc avait défrayé la chronique en 2021. Les nonuplés ont aujourd’hui regagné la terre de leurs ancêtres au Mali. Ils ont été accueillis... 13.12.2022, Sputnik Afrique

Les neuf bébés maliens, nés d'une seule et même grossesse le 4 mai 2021 dans une clinique marocaine, et leurs parents sont revenus au Mali dans la matinée ce 13 décembre.Ils ont été accueillis par Diéminatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement Social, à l’aéroport de Bamako, a annoncé le ministère de la Santé et du développement social.Les enfants -cinq filles et quatre garçons- ont été mis au monde par césarienne, précise le journal kényan The Star. Ils ont vécu pendant plus d’un an dans une résidence de convalescence à Casablanca avec leur maman.Record GuinnessLe 9 décembre, les nonuplés et leurs parents ont reçu un certificat du livre Guinness des records, selon les médias.En effet, la naissance de neuf bébés est un fait tout de même surréaliste qui constitue jusqu’à aujourd’hui un record.Le record était jusque-là détenu par huit bébés nés de Nadya Suleman, alias "Octomom", aux États-Unis en 2009.

