La Russie va "insuffler une nouvelle vie" aux BRICS durant sa présidence

La Russie va "insuffler une nouvelle vie" aux BRICS durant sa présidence

La Russie va profiter de sa présidence à la tête des BRICS pour proposer une nouvelle dynamique, notamment en matière de paix et de sécurité, a déclaré à... 02.10.2023, Sputnik Afrique

Coup de fouet. Le récent élargissement des BRICS, couplé à la présidence à venir de la Russie, devrait propulser une nouvelle dynamique au sein du groupe, a affirmé à Sputnik Philani Mthembu, directeur exécutif de l'Institut pour le dialogue mondial.La Russie présidera en particulier les premières réunions du groupe auxquelles participeront les nouveaux membres. Le Président russe Vladimir Poutine saisit d’ailleurs bien la nature du groupe, qui n’est pas une alliance militaire, mais permet la recherche d’un consensus sur les questions clés des relations internationales, a souligné l’expert.Les BRICS restent une plateforme privilégiée pour faire entendre sa voix "en faveur de la paix, du développement et de la coopération", souligne encore le géo-politologue sud-africain.Nouvel ordre mondialÉconomiquement, le groupe des BRICS peut en outre permettre aux pays émergents de s’éloigner du système de Bretton Woods et d’institutions comme la Banque mondiale ou le Fonds Monétaire International, qui faussent le jeu du développement en prêtant à taux élevés, explique encore Philani Mthembu. La Nouvelle banque de développement, organe financier des BRICS, peut permettre de secouer ce joug occidental.Travailler à l’instauration d’un nouvel ordre international, plus juste et multipolaire, fait d’ailleurs partie du "mandat historique" des BRICS, ajoute-t-il. C’est aussi sous cet angle qu’il faut lire la place faite aux pays d’Afrique, entrée en force dans le groupe avec le récent élargissement.La même vision d’un monde multipolaire anime par ailleurs le Club de Valdaï, dont la 20ème édition s’est ouverte à Sotchi ce 2 octobre. Plus de 140 experts, hommes politiques et diplomates devraient y prendre part, issus de tous les continents. Divers sujets devraient être cette année encore abordés, de la sécurité alimentaire, aux marchés de l’énergie, en passant par la menace d’un conflit nucléaire.

