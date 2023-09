https://fr.sputniknews.africa/20230929/elargissement-des-brics-les-gens-du-monde-entier-disent-assez-de-limperialisme-us-1062444614.html

Élargissement des BRICS: "les gens du monde entier disent: ‘Assez de l’impérialisme US!’"

Élargissement des BRICS: "les gens du monde entier disent: ‘Assez de l’impérialisme US!’"

Le monde émergent est fatigué de l’impérialisme des États-Unis et de l’Europe dont "le déclin est évident", a affirmé à Sputnik le ministre des Affaires... 29.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-29T20:04+0200

2023-09-29T20:04+0200

2023-09-29T20:04+0200

international

opinion

nicaragua

brics

russie

chine

iran

dollar us

swift

états-unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/08/18/1061576441_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_96c27bbdb1e258c17e73afa249d9054f.jpg

L’expansion des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) à six nouveaux États montre que le monde entier en a assez de l’impérialisme américain, a déclaré dans une interview à Sputnik Denis Moncada, ministre nicaraguayen des Affaires étrangères.Sur cette voie, les pays émergents continueront "sans aucun doute" à remporter des victoires, a-t-il pronostiqué.Abandon du dollar suite au déclin de l’impérialisme USLe ministre nicaraguayen a martelé: "La dynamique du déclin impérial des États-Unis et des puissances européennes est évidente". Se manifeste également un abandon de l’utilisation du dollar et du système SWIFT comme instrument d’influence imposé par les États-Unis.Les BRICS réunissent initialement le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Lors du sommet du groupe à Johannesburg en août, six autres États -l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran- ont été invités à devenir membres à part entière du groupe à partir du 1er janvier 2024.

nicaragua

russie

chine

iran

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, opinion, nicaragua, brics, russie, chine, iran, dollar us, swift, états-unis, impérialisme, élargissement, pays émergents