Barbaries coloniales de l’Occident: "Ça ronge les Africains et crée un trouble psychosomatique"

Les Africains ont des souvenirs très amers des atrocités survécus à l’époque coloniale, "dont ils ont été victimes à travers leurs ancêtres, par des civilisateurs qui étaient en réalité des êtres très violents", a dénoncé auprès de Sputnik Afrique Bayala Lianhoué Imhotep, analyste politique burkinabè, en commentant les propos de Vladimir Poutine faits lors du Forum économique oriental (FEO) le 12 septembre.Les choses n’ont pas changé depuis, selon lui, citant l’exemple du comportement de la France à l’égard d’États souverains d’Afrique tout à fait dans l’esprit du néocolonialisme contemporain:Enfin, il a rappelé les propos du Président français au sujet de l’origine du dirigeant nigérien renversé:Pour lui, il ne suffit pas aux Occidentaux de simplement s'excuser de ces atrocités, s’ils continuent à les commettre aujourd'hui. À ce propos, il a cité les récents évènements au Niger, au Mali ou au Burkina Faso. Selon l’analyste, les États occidentaux concernés doivent, dans un premier temps, payer les préjudices causés à l’Afrique. Puis, ils devraient être traduits en justice au niveau international, demander publiquement pardon et être sanctionnés:Les mêmes outils depuis l’esclavageL’artificialité de l’indépendance africaine se manifeste également par le fait que les anciens colonisateurs continuent d’utiliser les mêmes pratiques de l’époque coloniale, a estimé de son côté Jean René Ndouma, économiste camerounais, en commentant lui aussi auprès de Sputnik Afrique le même discours du chef d’État russe.C’est pour cette raison que les États africains en général, et ceux d'Afrique subsaharienne en particulier, n'arrivent pas à s’extirper de la pauvreté et la misère, a expliqué l’analyste. Qui ajoute: "plus les années passent, moins ces pays s'en sortent".Selon lui, il faut maintenant remplacer les politiques des États occidentaux par d’autres "véritablement humanistes", dédiées à impulser le développement des pays d’Afrique.Deux piliers fondamentaux pour l’AfriquePour s’en sortir, l'Afrique a besoin d'une politique monétaire différente de celle pratiquée jusqu'à aujourd'hui qui émane du système de Bretton Woods, a continué l’expert financier camerounais, approuvant avec Vladimir Poutine qui a suggéré lors de son intervention la création d’un système alternatif au dollar. Selon le Président russe, la politique monétaire menée par les institutions financières mondiales à l’égard des pays africains débouche souvent sur une dépendance et un surendettement dont ils n’arrivent pas à se dégager.La mise en place de la propre politique monétaire africaine n’est pas possible sans la sécurité sur le plan géopolitique, avance Jean René Ndouma. La première chose qu’il faut faire, "c'est de pouvoir garantir la sécurité des frontières des pays africains et l'intégrité territoriale", avec l’appui de partenaires d'envergure "tels que la Russie".Une fois la sécurité politique atteinte, une politique monétaire indépendante s’impose comme le deuxième pas fondamental pour l’Afrique, a continué l’économiste.Système de Bretton Woods vs banque des BRICSLe système financier international qui a donné naissance à toutes les institutions financières mondiales repose sur l’accord de Bretton Woods établi par les États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale, a continué le spécialiste interviewé par Sputnik. Dans ce cadre, les institutions financières occidentales imposent "de manière officieuse" à un pays prétendant à un crédit des conditions qui "n'ont rien à voir avec la finance". De plus, le demandeur ne peut pas choisir lui-même le projet où investir l’argent prêté, a dénoncé Jean René Ndouma:Au lieu de pouvoir investir, il est souvent demandé au pays bénéficiaire d’un prêt de couvrir simplement certaines dépenses, ce qui l’accable davantage car, "évidemment, vous ne serez pas capable de rembourser le moment venu", indique l’analyste camerounais. Il s’agit alors d’une spirale "où on est toujours obligé de tendre la main" et où "les conditions ne permettent pas de faire fructifier ce qu'on a reçu".C’est de cette façon qu’un pays se retrouve "à un moment donné surendetté et asphyxié", selon l’expert. Au point qu’il ne peut plus investir dans les secteurs d'activité qui seraient "capables de créer de la valeur ajoutée, de favoriser la transformation pour pouvoir employer des gens, pour pouvoir être compétitifs, pour pouvoir avoir un transfert de technologie, pour pouvoir éventuellement également être compétitif aussi sur le marché international".En revanche, la Nouvelle banque de développement au sein des BRICS+ s’avère aujourd’hui une vraie alternative à ce système accablant, disposant d’un fonds de réserve d'urgence, d’un système de messagerie financière internationale et offrant la liberté d’investir dans des projets nationaux, a expliqué Jean René Ndouma.Après la dimension sécuritaire, ce système monétaire différent de celui d’aujourd'hui, est ce qu'il faut maintenant pour pouvoir commencer à travailler sereinement à la question du développement, conclut l’expert financier camerounais.Opportunités de crédits en monnaies des BRICSLe système de crédit en monnaies nationales proposé par la Nouvelle banque de développement des BRICS est un système idéal pour chaque pays. Il pourrait constituer à l'avenir une alternative plus avantageuse aux institutions financières occidentales, a poursuivi l’analyste camerounais:La possibilité d’emprunter en monnaie nationale offre beaucoup d'avantages, selon l’expert. Actuellement, quand un pays veut emprunter, "on est supposé vous emprunter, vous prêter en dollars". Mais en réalité, l’emprunteur ne reçoit pas les dollars. Sur l’ensemble des transactions qui se passent entre le dollar et la monnaie nationale, il y a plusieurs transactions commerciales entre les monnaies qui bénéficient d'abord au dollar, au premier chef, et en ce qui concerne l'Afrique; à l'euro ensuite, a déploré M.Ndouma.A contrario, la possibilité d’obtenir un crédit en monnaies nationales de la Nouvelle banque de développement des BRICS supprimera beaucoup d’obstacles sur le chemin d’un développement libre des pays d’Afrique.Les pays seront ainsi libres de choisir dans quel projet ils veulent investir, affirme-t-il. Ils seront libres de se faire accompagner par des partenaires préférables sur le plan technologique, sur le plan de la science et pourront décider "de faire du produit de leurs investissements ce qu'ils veulent en termes de recherche de marchés et de débouchés".Ceci étant, les BRICS viennent avec "véritablement une alternative avec la multipolarisation" et des monnaies nationales ainsi qu’avec leur banque de développement, qui va véritablement accorder des crédits pour le développement des différents pays.

