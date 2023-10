https://fr.sputniknews.africa/20231002/club-valdai-participation-egale-des-pays-africains-aux-processus-internationaux-1062491048.html

Club Valdaï: participation égale des pays africains aux processus internationaux

Club Valdaï: participation égale des pays africains aux processus internationaux

"La multipolarité équitable signifie que les pays africains doivent participer sur un pied d’égalité aux processus internationaux." Andreï Bystritski... 02.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-02T16:52+0200

2023-10-02T16:52+0200

2023-10-02T16:52+0200

club de discussion valdaï

réunion

sotchi

monde multipolaire

égalité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/02/1062489193_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f78182c9cbb8fafd17392d7c7f48534c.jpg

La XXe réunion annuelle du club de discussion international Valdaï qui a débuté le 2 octobre à Sotchi, au bord de la mer Noire, se déroule autour du sujet majeur intitulé "Multipolarité équitable: comment assurer la sécurité et le développement pour tous".Andreï Bystritski, président du Conseil de la fondation en soutien du club, a livré à Sputnik Afrique sa vision du rôle et de la place du continent africain dans un nouveau monde multipolaire.Selon lui, assurer l’unité et l’égalité pour les pays qui sont tous différents dépend de l’art politique, de la vie réelle et de la coopération. Un nouveau système de relations apparaîtra graduellement qu’on pourrait qualifier de mosaïque.Quand la hiérarchie n’est pas la subordinationM.Bystritski a comparé ce nouveau type de liens au kaléidoscope, un jouet qui propose, en le regardant, des images différentes lorsqu’on le tourne.Il a cependant précisé qu’il ne s’agissait pas de subordination, mais d’une hiérarchie de rapports et de principes sur lesquels tout est fondé."On ne peut pas le décrire en détails, mais les principes sont compréhensibles."XXe réunion du club ValdaïLa réunion annuelle du club de discussion international Valdaï se tiendra du 2 au 5 octobre. Elle réunira 140 experts, hommes politiques et diplomates venant de 42 pays d'Eurasie, d'Afrique, d'Amérique du Nord et du Sud.Traditionnellement, lors de cette réunion annuelle du club, la majorité des invités sont des participants étrangers.Au total, 17 sessions auront lieu portant sur six volets:∙ Le rôle des armes nucléaires et le danger d'une guerre nucléaire;∙ Sécurité alimentaire et contribution de la Russie;∙ Une économie mondiale sans monopole monétaire ni mesures punitives;∙ L'économie, la société et la culture russes à l'ère de la transformation;∙ Les marchés de l'énergie sur fond de tensions militaro-politiques;∙ La science et l'éducation à une époque de confrontation.

sotchi

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

club de discussion valdaï, réunion, sotchi, monde multipolaire, égalité