Réforme de l'Onu, vassalisation de l'Europe: Poutine s'exprime au club Valdaï

Le Président russe a proposé de changer la structure du Conseil de sécurité de l’Onu pour défendre les intérêts de l’Afrique et d’autres régions du monde... 27.10.2022, Sputnik Afrique

Il importe de modifier la structure de l’Onu et de son Conseil de sécurité qui doivent refléter la diversité du monde, a déclaré ce jeudi 27 octobre le Président russe lors d'une séance plénière du Club de discussion international Valdaï.Grande EurasieLa civilisation occidentale n’est pas la seule dans l’espace eurasiatique et l’Europe pourrait donc devenir une partie de la grande Eurasie.De plus, la majorité de la population de ce continent est concentrée précisément dans l'est de l'Eurasie, "où sont nés les centres des civilisations les plus anciennes de l'humanité", a rappelé le dirigeant russe.M.Poutine a dit qu'il jugeait toujours possible la création d'un espace économique et humanitaire unique de Vladivostok à Lisbonne.Vassalisation des pays d’EuropeToutefois, certains dirigeants européens sont persuadés que leurs peuples sont meilleurs que d’autres. Dans le même temps, nombre de pays européens ne s'aperçoivent pas qu’ils se sont déjà transformés en vassaux, a déclaré Vladimir Poutine.Selon M.Poutine, on ne peut pas parler à un partenaire qui appelle ses chefs à Washington sur chaque dossier.Crise de l’ordre mondial néolibéral proposé par les États-UnisL'idéologie du libéralisme a atteint le degré d'absurdité et proclame les points de vue alternatifs comme subversifs et menaçants pour la démocratie, estime M.Poutine.Un dialogue inévitable entre les centres du monde multipolaireÀ son avis, les pays occidentaux ne pourront pas éviter le dialogue avec la Russie. Moscou a envoyé en décembre dernier ses propositions à l’Occident sur les moyens de renforcer la confiance et garantir la sécurité collective, a-t-il rappelé. Mais ces idées ont été rejetées.Et d’insister que la Russie, "une civilisation indépendante et originale, ne se considère pas comme un ennemi de l’Occident" malgré le conflit actuel.Diktat internationalLes pays occidentaux souhaitent contrôler toutes les ressources naturelles, financières, intellectuelles, économiques de l’humanité pour "consolider leur dominance dans l’économie et la politique mondiales".Toutefois la plupart des pays réclament la démocratie dans les affaires internationales, sans accepter le diktat de certains États. Et la Russie, elle non plus, ne permettra à personne de lui dicter quelle société elle doit édifier.Conflit en UkraineLa Russie n’a pas besoin de porter une frappe nucléaire contre l’Ukraine, ni du point de vue politique, ni militaire, insiste M.Poutine.À son avis, l’Ukraine s’est historiquement formée comme un État artificiel. Après la chute de l’Empire russe en 1917, les révolutionnaires ont remis certains territoires russes aux bolcheviks nationalistes ukrainiens sans demander leur avis aux populations.Le Président russe a qualifié d’insolente la reconnaissance ouverte par l’Occident du fait qu’il a financé le coup d’État en Ukraine: "Ils n’ont honte de rien".Destruction des gazoducs paneuropéensLa destruction par l'Occident de gazoducs Nord Stream 1 et 2 alimentant l’Europe en gaz russe est scandaleuse, selon le Président. C’est un autre acte visant à déstabiliser la situation dans le monde.Il a qualifié de folles les déclarations de ceux qui accusent la Russie d'avoir organisé les explosions sur les deux gazoducs.L’Occident impose ses stéréotypes pour mieux écouler ses produitsLa simplification, l'effacement des différences est devenu l'essence de l'Occident moderne. Cette simplification s’explique par la disparition du potentiel créatif de l'Occident lui-même et par sa "volonté de bloquer le libre développement d'autres civilisations".En plus, les pays occidentaux imposent leurs valeurs de société de consommation pour mieux vendre leurs produits.

