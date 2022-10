"La politique de l’Occident est sanglante, elle nie la souveraineté des pays et des peuples"

https://fr.sputniknews.africa/20221027/la-politique-de-loccident-est-sanglante-et-sale-elle-nie-la-souverainete-des-pays-et-des-peuples-1056645606.html

La politique de l’Occident est "sanglante et sale", elle nie la souveraineté des pays et des peuples, a déclaré Vladimir Poutine lors du forum annuel de... 27.10.2022, Sputnik Afrique

La politique de l’Occident est sanglante et sale, elle nie la souveraineté des pays et des peuples, a déclaré Vladimir Poutine lors du forum annuel de discussion Valdaï.Racisme et néocolonialisme L’Occident est aveuglé par sa suprématie depuis les derniers 50 ans, poursuit-il. Pour illustrer ses propos, le Président a cité les propos de l’écrivain russe Alexandre Soljenitsyne, dans son discours de Harvard de 1978 relevant à ce sujet. Il s'agit notamment de "l’aveuglement par sa prédominance est propre à l’Occident, qui soutient l’idée que toutes les parties de notre planète doivent se développer jusqu’aux niveaux occidentaux (de développement) contemporains"."C’est ce qui se passe jusqu’à présent", conclut-il.

