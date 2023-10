https://fr.sputniknews.africa/20231002/ce-pays-du-maghreb-veut-devenir-un-exportateur-majeur-de-myrtilles-dici-a-2030-1062485539.html

Ce pays du Maghreb veut devenir un exportateur majeur de myrtilles d'ici à 2030

Ce pays du Maghreb veut devenir un exportateur majeur de myrtilles d'ici à 2030

Exportant près de 55.000 tonnes de myrtilles par saison, principalement vers l'Europe, le Maroc espère porter ce chiffre à plus de 100.000 tonnes d'ici à 2030... 02.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-02T13:16+0200

2023-10-02T13:16+0200

2023-10-02T13:52+0200

maroc

myrtille

industrie

maghreb

économie

exportations

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/02/1062485346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61ef4a853b44c8134d5615cbc130e89f.jpg

Le Maroc envisage d'exporter plus de 100.000 tonnes de myrtilles par an d'ici à 2030, selon les informations du 27e Séminaire international sur la myrtille, qui a réuni des experts internationaux de plusieurs pays. Cet objectif démontre la volonté du pays de devenir l'un des acteurs clés de ce marché international.La superficie dédiée à la myrtille a augmenté de 800 ha au cours de la dernière saison, pour atteindre 4.800 ha. L’objectif est de la porter à 6.000 ha en 2030, précise LesEco.ma.La production de myrtilles est une activité qui maintient des niveaux de rentabilité convenables et ses produits sont appréciés par les consommateurs, ce qui se traduit par des prix supérieurs à la moyenne internationale, a noté le magazine Blueberries consulting.Une industrie qui se développe viteLe Maroc dispose d'une situation géographique privilégiée. En trois ou quatre jours, les fruits sont transportés de l'exploitation agricole au consommateur final, explique le magazine.Les flux de production et d'exportation de la saison marocaine s'étendent de décembre à juin. Les dernières saisons ont avoisiné, de manière stable, les 55.000 tonnes. Les exportations ont été destinées principalement à la Communauté européenne, en plus d'autres marchés internationaux.Le royaume espère désormais avoir une plus grande présence sur le marché chinois. Parmi les défis à relever figurent également la possibilité de développer le transport aérien de marchandises vers les pays du Moyen-Orient et d'Asie et la résolution des problèmes de disponibilité de l'eau, notamment dans la région d'Agadir.La culture de la myrtille au Maroc a connu une croissance significative, démarrant avec seulement 150 hectares en 2009 et une modeste activité d'exportation de fruits, note L'Opinion. Et d'ajouter que la qualité des myrtilles marocaines est appréciée. Selon East Fruit, en 2022, le Maroc s'est classé au quatrième rang des plus grands exportateurs mondiaux de myrtilles fraîches, derrière le Pérou, le Chili et l'Espagne.

maroc

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maroc, myrtille, industrie, maghreb, économie, exportations