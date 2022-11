https://fr.sputniknews.africa/20221119/le-maroc-classe-parmi-les-plus-grands-exportateurs-de-fruits-au-monde-1057032382.html

Le Maroc classé parmi les plus grands exportateurs de fruits au monde

Le Maroc classé parmi les plus grands exportateurs de fruits au monde

Le département américain de l'Agriculture a placé le Maroc au 15e rang mondial des fournisseurs de fruits après que les exportations marocaines dans ce secteur... 19.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-19T20:07+0100

2022-11-19T20:07+0100

2022-11-19T20:07+0100

afrique du nord

maroc

rabat

fruits

fraises

myrtille

investissements

mandarines

oranges

sahara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104262/16/1042621697_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_e6a942168c8b3781d72b785b0abcf808.jpg

Les livraisons de fruits marocains à l'étranger ont dépassé 1,5 milliard de dollars en 2021, ce qui place le Maroc au 15e rang des plus grands exportateurs de fruits au monde, indique un récent rapport du département américain de l’Agriculture."Entre 2016 et 2021, les exportations de fruits du Maroc ont plus que doublé, passant de 729 millions de dollars à plus de 1,5 milliard de dollars, représentant plus d'un tiers des exportations agricoles marocaines en 2021", lit-on dans le document.Quels sont les facteurs principaux de cette croissance?Le département explique ces résultats par les récents investissements effectués dans les infrastructures de transport au Maroc, qui "permettent désormais aux denrées périssables de transiter de la région du sud du Sahara vers l'Espagne dans les 48 heures suivant leur emballage".Une autre raison est également avancée. Le Royaume a fait "des gains considérables" au cours des six dernières années grâce à la hausse de la demande globale, suppose le département américain.Quels fruits sont les plus exportés?Le Maroc a surtout augmenté ses exportations de myrtilles, de framboises et de fraises, affirme ce département.Les exportations d’avocats et de pastèques, en timide hausse, ont aussi contribué à la croissance du bilan total dans le domaine du commerce, tout comme celles des mandarines et d’oranges, malgré leur chute ces 2 dernières années.Atout favorable"Le Maroc possède le plus grand port à conteneurs de la Méditerranée et des investissements ont également été réalisés dans la construction d’un nouveau port en eau profonde a Dakhla dans la région du Sahara, qui devrait être opérationnel d’ici 2017", fait savoir l’organisme.En 2022, le Maroc a intensifié ses livraisons de fruits et légumes vers la Russie. Moscou en a importé 5,1 tonnes, soit une augmentation de 45% par rapport à 2021.En 2021, l’Union européenne est restée le premier marché pour les exportations marocaines de fruits, représentant 70% du chiffre total, toujours selon la même source.

afrique du nord

maroc

rabat

sahara

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maroc, rabat, fruits, fraises, myrtille, investissements, mandarines, oranges, sahara