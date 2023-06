https://fr.sputniknews.africa/20230612/les-importations-de-ce-fruit-ont-battu-tous-les-records-au-maroc-1059867011.html

Les importations de ce fruit ont battu tous les records au Maroc

Un regain de popularité des kiwis au Maroc a entraîné une hausse record de leurs importations au premier trimestre 2023, selon Morocco World News. 12.06.2023, Sputnik Afrique

Les importations de kiwis augmentent au fur et à mesure de la hausse de leur demande au Maroc, rapporte Morocco World News (MWN).Selon le portail EastFruit spécialisé dans l’agriculture, au premier trimestre 2023, le royaume chérifien en a importé une quantité record de 4.800 tonnes. Le rapport souligne que les kiwis se classent désormais parmi les cinq premiers fruits importés par le Maroc.EastFruit note également que le climat marocain est propice à la croissance réussie des kiwis, permettant au pays de les exporter.La popularité monte en flèche en cinq ansIl y a à peine cinq ans, le Maroc n’importait pas plus de 4.500 tonnes de kiwis. Cependant, en 2022, ce volume avait plus que doublé pour atteindre 10.400 tonnes pour une valeur supérieure à 9 millions de dollars.Le Maroc s'approvisionne en kiwis dans divers pays, dont l'Italie, la Grèce, le Portugal, la France, l'Espagne, le Chili et la Nouvelle-Zélande.L'Italie, avec une part de 57% dans les importations totales de kiwis du Maroc de janvier à mars, est bien positionnée pour maintenir son statut de leader tout au long de 2023.Des demandes d’arrêt des exportationsAu Maroc, les exportations agricoles ne sont pas non plus négligées. Le rapport d'EastFruit indique que le pays est devenu le sixième exportateur mondial de poivrons en 2022, soulignant sa présence croissante dans le commerce agricole international.Selon MWN, l'augmentation des exportations a cependant provoqué des réactions négatives de la part des Marocains qui estiment qu’elle impacte leur pouvoir d'achat.Confrontés à des sécheresses record qui ont affecté la production agricole, les prix des denrées alimentaires au Maroc ont grimpé en flèche au cours des derniers mois, ce qui a conduit de nombreuses personnes à demander au gouvernement d'arrêter les exportations afin de satisfaire d'abord la demande intérieure.

