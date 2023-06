https://fr.sputniknews.africa/20230609/de-ladn-fossile-au-maroc-prouve-lorigine-des-premiers-agriculteurs-sur-le-continent-1059822404.html

De l’ADN fossile au Maroc prouve l’origine des premiers agriculteurs sur le continent

De l’ADN fossile au Maroc prouve l’origine des premiers agriculteurs sur le continent

L’analyse du génome de fossiles humains découverts récemment au Maroc a motivé les scientifiques à ajuster la théorie de l’origine des premiers agriculteurs et... 09.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-09T21:49+0200

2023-06-09T21:49+0200

2023-06-09T21:49+0200

afrique

afrique du nord

maroc

génétique

archéologie

archéologues

céréales

agriculture

adn

fossiles

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0c/13/1053986577_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e0ec1e3f0e6bf4f640364abf2af0e7be.jpg

Deux vagues de migrants arrivés d’Europe et du Proche-Orient en Afrique du Nord-Ouest respectivement vers 9.000 et 7.000 ans avant J.C., y ont apporté des savoir-faire dans la culture de céréales et d’élevage d’animaux domestiqués, affirme une équipe de paléogénéticiens dans une étude publiée dans la revue Nature.L’équipe comprenant des chercheurs d’Australie, d’Espagne, du Maroc, de Suède et d’Afrique du Sud a décodé les ADN fossiles de neuf individus découverts sur quatre sites archéologiques marocains. Ces personnes avaient résidé dans la région pendant la période néolithique (9.000-3.000 ans avant J.C.).Les scientifiques ont comparé leur ADN au génome d’humains modernes et d’anciens habitants d’Eurasie occidentale et d’Afrique. Cette analyse leur permet d’affirmer que les premiers cultivateurs de céréales recensés sur ces territoires au début de l’époque néolithique étaient venus de la péninsule Ibérique. Plus tardivement, vers 7.000-6.000 avant J.C., l’Afrique du Nord-Ouest a vu une autre vague de migration depuis le Levant (nom de la zone du bassin oriental de la Méditerranée connue aujourd’hui sous le nom de Proche-Orient). Ses ressortissants y ont apporté un nouveau type de céramique et aussi l’élevage d’animaux domestiqués.Résultats d’analyses génétiquesSelon l’étude, certains aborigènes de l’Afrique du Nord-Ouest maîtrisaient les savoir-faire de l’économie de production à travers leurs contacts avec d’autres groupes de population méditerranéenne. En même temps, l’analyse du génome d’habitants de la période néolithique plus tardive montre que la diversité génétique dans la population de l’Afrique du Nord-Ouest est longtemps restée assez faible en raison d’une longue période d’isolement.Toutefois, l’analyse d’un génome d’un site néolithique marocain montre que quatre individus examinés étaient génétiquement proches de la population des agriculteurs européens notablement mélangée aux aborigènes d’Afrique du Nord-Ouest.D’où venaient-ils?Les chercheurs ont utilisé des techniques bio-informatiques pour modéliser l'origine de ces personnes à partir des composants ancestraux suivants: les premiers agriculteurs d’Anatolie (72±4,4%), les chasseurs-cueilleurs d’Europe occidentale de l’ère mésolithique (10±2,6%) et les Africains du Nord-Ouest de l’ère épipaléolithique (18±3,3%). Dans le même temps, les gènes des chasseurs-cueilleurs d’Europe occidentale excluent la possibilité que ces personnes ne viennent pas d’Europe, mais d’Asie Mineure, par exemple.À l’époque néolithique plus tardive, de nouveaux immigrants ont fait leur apparition en Afrique de Nord-Ouest. Ceux-ci étaient génétiquement proches des habitants du Levant des périodes néolithique et chalcolithique, des Égyptiens de la dynastie ptolémaïque ainsi que des populations proche-orientales contemporaines.L’analyse des génomes indique que ces personnes étaient originaires du Levant de l’époque néolithique (76,4±4%) et de l’Afrique du Nord-Ouest de l’époque mésolithique (23,6±4%). Cette vague migratoire coïncide avec l’apparition sur le territoire du Maroc d’un nouveau type d’art céramique ainsi que de la domestication d’animaux, datée des IVe-Ve millénaires avant J.-C.Avant de pouvoir appuyer leurs études par des analyses génétiques, les archéologues s’interrogeaient quant aux voies d’expansion dans le Nord-Ouest du continent africain du mode de vie dit ‘néolithique’. Lequel marque une transition de la prédation à la culture de céréales. Les découvertes archéologiques présentaient des preuves contradictoires de ce phénomène, une théorie affirmant la migration d’agriculteurs dans cette région de zones tierces, l’autre prouvant que la culture des céréales s’était naturellement développée au sein de la société néolithique peuplant ce territoire. L’ancien ADN humain permet de résoudre cette discussion.

afrique

afrique du nord

maroc

maghreb

europe

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique du nord, maroc, génétique, archéologie, archéologues, céréales, agriculture, adn, fossiles, génome, maghreb, europe, migration, sciences et tech