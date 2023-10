https://fr.sputniknews.africa/20231002/ce-gilet-pare-balles-russe-protege-meme-contre-des-munitions-non-prevues--1062486809.html

Ce gilet pare-balles russe protège même contre des munitions non prévues - vidéo

Ce gilet pare-balles russe protège même contre des munitions non prévues - vidéo

Le gilet pare-balles russe Obereg, livré dans la zone de l’opération spéciale en Ukraine, protège même contre les munitions 8,6x70 Lapua Magnum pour lesquelles... 02.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-02T14:02+0200

2023-10-02T14:02+0200

2023-10-02T14:16+0200

donbass. opération russe

rostec

gilet pare-balles

kalachnikov (fusil d'assaut)

fusil de précision dragounov (svd)

munitions

protection

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/01/14/1057651262_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aab38a6ec256728ed0832692ee628aa4.jpg

Le constructeur russe Rostec a révélé les résultats des tests du gilet pare-balle Obereg (amulette en russe) produit par l’entreprise Oktava qui en fait partie.Ce gilet qui est livré dans la zone de l’opération spéciale a été comparé à deux autres en service. Le premier, bon marché, est en vente libre. Un autre, de fabrication américaine, est utilisé par les forces armées ukrainiennes.Les trois gilets pare-balles sont conformes au standard russe Br5 prévoyant une protection contre les munitions 7N13 et 7-B3-3 au noyau thermorésistant en acier utilisées par les fusils de précision SVD.Lors des tests, l’Obereg a même été capable d’être efficace contre les munitions .338 Lapua Magnum de calibre 8,6 x 70 mm pour lesquelles il n’a pas été conçu.Le seul gilet à protéger contre toutes les munitionsLe gilet pare-balles russe a été le seul à avoir résisté aux tirs contre toutes les munitions, y compris 7,62x39, 7,62x54 et 8,6x70.La balle de calibre 8,6x70 n’a pas percé le gilet le moins onéreux en fabrication est-européenne, mais elle a tellement bombé la face arrière de la plaque protectrice que cela pourrait causer de graves blessures traumatisantes pour le soldat.Quant à lui, le gilet américain a montré les pires résultats en termes de résistance. Contrairement aux deux gilets pare-balles précédents, il n’a pas pu protéger efficacement contre une simple balle standard de fusil d’assaut Kalachnikov 7,62x39.Un gilet de 11 kg pour 1.160 dollarsSelon M.Pavlenko, la plaque de l’Obereg est composée d’un support en polyéthylène supermoléculaire, d’une plaque céramique revêtue de kevlar et d’une couche supplémentaire contre la nappe d’éclats et de l’humidité.Ce gilet protégeant les flancs, la gorge, les épaules et le dos sur une superficie de 50 décimètres carrés pèse 11,5 kilogrammes et coûte 115.000 roubles (environ 1.167 dollars).Signalons à titre de comparaison que les échantillons américains qui ne protègent même pas contre une Kalachnikov coûtent plus de 200.000 roubles pièce (2.030 dollars).

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

rostec, gilet pare-balles, kalachnikov (fusil d'assaut), fusil de précision dragounov (svd), munitions, protection