La Russie a testé des gilets pare-balles protégeant des projectiles de sniper de l’Otan

L'armée russe a testé en Ukraine le premier lot de nouveaux gilets pare-balles Obereg (Amulette, en russe), qui peuvent arrêter les balles de 8,6 mm de l'Otan ("balles de sniper"), a déclaré à Sputnik Vladimir Artiakov, premier directeur général adjoint du groupe Rostec, à quelques jours du forum international Armée-2023 qui se tiendra du 14 au 20 août à Kubinka près de Moscou.Selon lui, les combattants de la ligne de front avaient déjà reçu un lot expérimental d'Obereg produit par une entreprise de Toula, non loin de Moscou; ils en étaient satisfaits. Le gilet Obereg sera présenté au forum Armée-2023.Perpétuelle améliorationSelon M.Artiakov, Rostec souhaitait créer un gilet pare-balles qui protégerait la vie d'un militaire à un niveau qualitativement nouveau, tout en restant léger et confortable. Dans la version modifiée, le gilet pare-balles Obereg est plus léger de près de deux kilogrammes, tout en protégeant le combattant de manière tout aussi fiable.Hormis les gilets pare-balles, Rostec présentera également les nouvelles grenades fumigènes RDG-U de TsNIItochmash pour la protection personnelle des combattants contre les armes de haute précision. Le Forum de l'armée se tiendra au Patriot Park de Kubinka, près de Moscou, du 14 au 20 août, sous l'égide du ministère de la Défense.

