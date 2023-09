https://fr.sputniknews.africa/20230919/comment-les-armes-russes-ont-ils-ete-ameliore-pendant-le-conflit-en-ukraine-1062228646.html

Comment les armes russes ont-elles été améliorées pendant le conflit en Ukraine?

L’opération militaire en Ukraine a donné un coup de fouet à l’industrie russe de la défense malgré les sanctions, indiquent des analystes militaires auprès de... 19.09.2023, Sputnik Afrique

La Russie a considérablement augmenté sa production d’armes au cours de la dernière année, en dépit de la pression des innombrables sanctions. Interrogés par Sputnik à l’occasion de la Journée nationale de l'armurier célébrée le 19 septembre, des analystes militaires russes expliquent quelles armes ont été améliorées et quelles innovations ont été apportées dans le domaine de la défense lors du conflit en Ukraine.Sur fond d’une relance générale, il est à distinguer la fabrication d'armes légères, d'artillerie de différents calibres, de chars, d'hélicoptères et d'avions à des fins diverses, de gilets pare-balles et de radios, de jumelles, de télémètres, a affirmé Viktor Litovkine, colonel à la retraite de l'armée russe et analyste militaire.Les achats de la Défense ont décuplé, selon le Président Poutine, notamment dans la production d’aéronefs sans pilote, dans le domaine des communications et des équipements de reconnaissance, a noté l'expert.Protection contre les drones ennemisDepuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a jamais eu d'actions militaires d'une telle intensité, puissance et ampleur, a estimé de son côté Dmitri Drozdenko, analyste militaire et rédacteur en chef du portail Fatherland Arsenal.La tactique, la stratégie et la science militaire de la Russie sont "entrées en collision" avec celles de l’Occident, a-t-il souligné, ajoutant que cela a incité les producteurs d’armes russes à explorer de nouvelles approches, des réponses symétriques et asymétriques.Lors du forum russe militaro-technique Armée-2023, qui s'est tenu le mois dernier au Patriot Park dans la région de Moscou, un char russe T-90M a été exposé doté d'une protection supplémentaire contre les Javelins et les drones dans la partie supérieure. Un nouveau modèle du véhicule d'infanterie tactique 4x4 polyvalent super protégé Tigr-M a été également dévoilé durant ce salon.L'exposition présentait entre autres de nombreux autres véhicules militaires dotés d'une protection supplémentaire contre les drones et conçus en tenant compte de l'expérience de l'opération militaire spéciale en Ukraine.Solution pour le dilemme du combat de contre-batterieLes duels d'artilleurs acquièrent un rôle de plus en plus croissant sur le champ de bataille, poursuit Dmitri Drozdenko. Lorsqu'ils sont engagés dans un combat de contre-batterie (qui envisage la destruction ou la neutralisation des systèmes d'appui-feu de l'ennemi), les obusiers de 152 mm de calibre 47 datant de l'ère soviétique (par exemple, 2S19 Msta-S) pourraient être surpassés par leurs analogues de l'Otan de 155 mm de calibre 52, étant donné la plus grande portée de frappe de ce dernier.Pour résoudre ce dilemme, les armuriers russes ont créé le 2S35 Koalitsia-SV, un canon automoteur qui devrait compléter et éventuellement remplacer le 2S19 Msta russe. Le Koalitsia est équipé de canons de 152,44 mm ou de 155 mm et dispose d'une portée de tir maximale de 80 km et d'une cadence de tir de 16 coups/min. Les caractéristiques de combat du Koalitsiya lui permettent d’atteindre les obusiers de l'Otan, comme le CAESAR français, a souligné M.Drozdenko.Les drones kamikazes russes Lancet (ou munitions de vagabondage) se sont également révélés efficaces dans le combat de contre-batterie, a continué l’analyste.Armes particulièrement efficacesLe complexe militaro-industriel national travaille actuellement en trois équipes pour satisfaire les besoins de l'armée russe.Le conflit ukrainien a notamment appris à la Russie qu'il est nécessaire de développer et d'améliorer des armes de haute précision, selon Pavel Kalmykov, analyste au sein d'un bureau d'analyse militaire et politique et lieutenant-colonel de réserve.Les bombes aériennes guidées de grande puissance russes se sont également révélées utiles, selon l'expert militaire. Il a expliqué que l'aviation peut les utiliser sans entrer dans la zone de défense aérienne de l'ennemi et les larguer à distance. Et puis la bombe est contrôlée par un GPS ou un signal similaire, a précisé l’analyste.Les chars de combat ont, eux aussi, fait un retour historique, poursuit-il.Armes à venirLes fabricants d'armes russes ont déjà beaucoup appris du conflit en cours, notent les analystes. Sur cette base, de nouveaux systèmes seront produits.Le principe est le suivant: coup pour coup. C’est si le guidage est effectué à l'aide d'opérateurs de n'importe quel système d'artillerie, de systèmes de lancement de roquettes multiples ou même d'un canon puissant. C’est que le projectile atteindra exactement la cible, a précisé l’expert.Deuxièmement, la Russie améliore ses systèmes de guerre électronique (GE). Auparavant, d'anciens officiers du Pentagone avaient reconnu que les systèmes de guerre électronique russes étaient sans égal, alors que les experts militaires russes insinuaient que les nouveaux systèmes de guerre électronique russes pourraient perturber le fonctionnement des satellites et même désactiver le Starlink de SpaceX, si nécessaire.Troisièmement, les militaires russes ont réussi à capturer lors des combats les derniers modèles d'armes occidentales, des systèmes de lance-roquettes multiples, des chars et des canons automoteurs, a rappelé Pavel Kalmykov. Tout cela est aujourd’hui à l'étude, selon l'expert, ajoutant qu'en conséquence, le complexe militaro-industriel national a la possibilité d’utiliser les meilleures solutions d'ingénierie.Enfin, le secteur de la défense russe œuvre sur des armes de pointe basées sur de "nouveaux principes physiques", selon les récentes déclarations du Président Vladimir Poutine. Bien que le dirigeant russe n'ait pas fourni plus de détails, les observateurs affirment que ce type d'armes modernes pourrait inclure des armes à énergie dirigée, des armes électromagnétiques, des armes géophysiques, des armes radiologiques, pour n'en citer que quelques-unes. Selon le vétéran et l'observateur militaire russe Viktor Murakhovsky, Vladimir Poutine parlait très probablement de lasers et d'autres armes basées sur la physique des hautes énergies.

