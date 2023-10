https://fr.sputniknews.africa/20231001/la-russie-est-activement-poussee-a-la-troisieme-guerre-mondiale-dit-un-ex-president-russe-1062463613.html

"La Russie est activement poussée vers la troisième guerre mondiale", selon Dmitri Medvedev

"La Russie est activement poussée vers la troisième guerre mondiale", selon Dmitri Medvedev

"La Russie est activement poussée vers la troisième guerre mondiale", a déclaré ce dimanche sur sa chaîne Telegram Dmitri Medvedev, ancien Président russe et... 01.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-01T10:39+0200

2023-10-01T10:39+0200

2023-10-01T11:21+0200

dmitri medvedev

russie

troisième guerre mondiale

international

grant shapps

marie-agnes strack-zimmermann

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103302/86/1033028606_0:201:1280:921_1920x0_80_0_0_8c6771513cdf5966a73fcf876a7cd6f9.jpg

"La Russie est activement poussée vers la troisième guerre mondiale", a déclaré ce dimanche sur sa chaîne Telegram Dmitri Medvedev, ancien Président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité de Russie.Le responsable a ainsi réagi à la demande de Marie-Agnes Strack-Zimmermann, présidente de la commission de la défense du Parlement allemand, de fournir à l'Ukraine des missiles de croisière Taurus.Dans une interview au journal Berliner Morgenpost, Mme Strack-Zimmermann a en effet estimé qu'il fallait "agir vite" et fournir immédiatement des missiles de ce type à Kiev. Elle a critiqué la position de Berlin qui tarde à en livrer à l'Ukraine. Selon la responsable, le droit international autorise l'Ukraine à attaquer des cibles militaires sur le territoire russe, quelle que soit l'origine des armes. Jusqu’à récemment, l’Occident interdisait à l’Ukraine d’utiliser ses armes pour frapper le territoire russe.Une cible légitimeM.Medvedev a également tourné en dérision la décision du nouveau ministre britannique de la Défense, Grant Shapps, de transférer les cours de formation des soldats ukrainiens en Ukraine. Selon lui, la décision est bête parce que les instructeurs britanniques deviendront ainsi une cible légitime des forces armées russes et seront neutralisés, non plus en tant que mercenaires, mais en tant que spécialistes de l'Otan.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

dmitri medvedev, russie, troisième guerre mondiale, international, grant shapps, marie-agnes strack-zimmermann