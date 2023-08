Démission de Ben Wallace: Moscou dit adieu au "responsable de l’irradiation des terres ukrainiennes"

https://fr.sputniknews.africa/20230831/disons-adieu-au-personnage-responsable-de-lirradiation-des-terres-ukrainiennes-1061759160.html

En commentant la démission du ministre britannique de la Défense Ben Wallace, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a déclaré: "Disons adieu au personnage responsable de l’irradiation des terres ukrainiennes via les livraisons au régime de Kiev de munitions à l'uranium appauvri".Ben Wallace, qui a joué un rôle clé dans le soutien des pays occidentaux à l'Ukraine et avait prévenu récemment vouloir quitter son poste, a formellement démissionné ce jeudi. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déjà nommé à ce poste Grant Shapps, qui était depuis février ministre de la Sécurité énergétique et de la Neutralité carbone, a annoncé Downing Street.Ben WallacePersonnalité influente de l'exécutif conservateur plusieurs fois pressenti pour devenir Premier ministre, Ben Wallace, 53 ans, avait indiqué pendant l'été son intention de se mettre en retrait de la vie politique après neuf ans au gouvernement dont quatre à la Défense.Elu au Parlement britannique depuis 18 ans, Ben Wallace est la personne qui est restée le plus longtemps au ministère de la Défense depuis Winston Churchill, en y prenant ses fonctions en 2019, après avoir été le ministre de la Sécurité de Theresa May.C'est le seul ministre chargé d'un portefeuille de premier plan à être resté en poste dans les trois derniers gouvernements: celui de son allié Boris Johnson, celui, éphémère, de Liz Truss, et enfin celui de Rishi Sunak.Candidat au poste de secrétaire général de l'Otan, Ben Wallace a échoué à obtenir l'aval des Etats-Unis, et le Norvégien Jens Stoltenberg a été reconduit.Il est notamment salué pour avoir contribué à convaincre les Occidentaux de fournir à Kiev de l'aide militaire face aux troupes russes.Avant le conflit en Ukraine, Ben Wallace avait dû superviser le retrait mouvementé et critiqué des troupes britanniques d'Afghanistan en 2021, mais aussi redéfinir la stratégie de défense du Royaume-Uni après le Brexit, en se battant sans relâche pour une augmentation du budget de l'armée.Ben Wallace est l'un d'un artisans de l'alliance militaire AUKUS incluant le Royaume-Uni, les Etats-Unis et l'Australie et visant à contrecarrer les ambitions chinoises dans la région Asie-Pacifique. Le projet a fâché la France, pays allié au sein de l'Otan, qui a perdu un mégacontrat de sous-marins pour Canberra.

