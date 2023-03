https://fr.sputniknews.africa/20230321/londres-fournira-a-kiev-des-obus-radioactifs-un-scenario-yougoslave-selon-moscou-1058274703.html

Londres fournira à Kiev des obus radioactifs: un "scénario yougoslave", selon Moscou

La décision de Londres de livrer à Kiev des munitions à l’uranium appauvri est lourde de conséquences pour l’Ukraine. Le pays risque de faire face à la... 21.03.2023, Sputnik Afrique

Outre l'octroi d'un escadron de chars de combat Challenger 2, le Royaume-Uni fournira à l’Ukraine "des obus perforants contenant de l'uranium appauvri", a annoncé le 20 mars la vice-ministre britannique de la Défense, Annabel Goldie.En 2022, Londres a fourni à Kiev pour 2,8 milliards de dollars d’aide militaire et planifie d’en livrer pour 2,3 milliards de dollars cette année.Réaction de la diplomatie russePour la porte-parole de la diplomatie russe, il s’agit d’un "scénario yougoslave" car l’utilisation des munitions à l’uranium appauvri au cours des bombardements de Yougoslavie par l’Otan a provoqué la contamination de l’environnement et des cancers au sein de la population locale.Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a par la suite souligné que cette décision de Londres prouvait que le Royaume-Uni était prêt à violer le droit humanitaire et à commettre "des crimes de guerre".Des munitions provocant des cancersInterrogé par Sputnik, l’expert militaire Ivan Konovalov, qui officiait en Yougoslavie au moment du conflit, explique que l’uranium appauvri, matériau très dense, permet à ce type de munitions de perforer les blindages plus efficacement que ne le font des obus ordinaires.D’après lui, les Américains le nient et disent que cela n'a rien à voir avec l’utilisation de munitions à l’uranium appauvri. Cependant, des flambées de cas ont été enregistrées et des discussions sont toujours en cours.

