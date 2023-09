https://fr.sputniknews.africa/20230927/loccident-utilise-lukraine-pour-se-debarrasser-darmes-anciennes-et-dangereuses-1062402627.html

L’Occident utilise l’Ukraine pour se débarrasser d’armes "anciennes et dangereuses"

Le Royaume-Uni a livré des Challenger 2 à l’Ukraine pour qu’ils soient détruits sur le champ de bataille, afin d’épuiser ses stocks d’armes dangereuses et... 27.09.2023, Sputnik Afrique

L’envoi en Ukraine de chars Challenger et d’autres équipements occidentaux contenant des matières dangereuses, est un moyen "d’éliminer" ces armes des stocks britanniques, a déclaré à Sputnik l’expert militaire et analyste politique Alexeï Anpilogov.Il a ajouté que "pour de nombreux sponsors et "bienfaiteurs" de l'Ukraine, ce type de transfert d'équipement, qui contient des composants chimiques dangereux, est généralement une option pour se débarrasser des problèmes qu'ils ont depuis des décennies, qui rouillent quelque part dans leur cour".La Défense britannique, citée par le Times le 21 septembre, a reconnu qu’environ 2.700 unités d'équipement en sa possession pourraient contenir de l’amiante. Il s’agit des chars Challenger 2, des véhicules de combat d'infanterie Warrior et des véhicules de transport de troupes Bulldog. Une partie de ce matériel, comme les Challenger 2, les Bulldog et les Stormer, a été fournie à l’Ukraine, a annoncé le Times se référant à James Cartlidge, ministre britannique de l’approvisionnement en matière de défense.Un porte-parole du ministère a assuré au Times que "des plans sont en cours pour éliminer l’amiante" des équipements britanniques "dès que possible". Il a affirmé qu’une grande partie de l’équipement mentionné par James Cartlidge avait déjà été mise hors service.Amiante, où est le danger?L’amiante est un matériau naturel qui a été utilisé dans la production de chars, d’avions et de navires tout au long du 20e siècle, ainsi que dans d’autres industries comme le bâtiment. C’est une matière dangereuse pouvant causer des lésions pulmonaires irréversibles.Le problème sous-jacent de l'amiante réside dans ses fibres minuscules qui, lorsque la feuille d'amiante se décompose, se libèrent et endommagent les membranes cellulaires, principalement dans les organes respiratoires. Dans ce cas, une personne peut inhaler de l'amiante fine sous forme de poussière ce qui est très traumatisant pour les cellules", explique M.Anpilogov.Actuellement, certains types et formes d’amiante sont encore utilisés dans le monde. Mais il existe un consensus concernant l’amiante d’amphibole qui est l’un des types d’amiante les plus dangereux, du fait que ses particules restent plus longtemps dans les poumons.Pourquoi les véhicules blindés britanniques contiennent-ils de l’amiante?Pour atténuer le risque d'attaques d'obus cumulatifs qui brûlent littéralement le blindage en raison de l’énergie d’une explosion dirigée, cette paroi des chars est généralement constituée de plusieurs couches de céramique ou d'acier avec un matériau intermédiaire ignifuge de faible densité entre elles. Le jet cumulatif pénètre la première couche de blindage et reste coincé dans les charges. L’amiante servirait ainsi de cette composante protectrice utilisée par des constructeurs britanniques pour améliorer la résistance des chars.Mais le réel problème est que les fabricants d'armes occidentaux sont désireux d'utiliser des matières toxiques dangereuses afin de créer cette résistance au blindage contre un jet cumulatif, a souligné Alexeï Anpilogov.

