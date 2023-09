Cette substance dangereuse serait présente dans les navires de guerre britanniques

https://fr.sputniknews.africa/20230927/cette-substance-dangereuse-serait-presente-dans-les-navires-de-guerre-britanniques-1062390803.html

De l'amiante est présente dans les navires de la marine britannique, a rapporté mardi le journal Times, citant un rapport dans lequel intervient le ministre adjoint de la Défense James Cartlidge, qui avait fourni les données au parti travailliste.Selon le journal britannique, les destroyers de type 45, les frégates de type 23, un sous-marin de classe Astute, tous les dragueurs de mines de classe Duke et 28 hélicoptères Wildcat en service sont construits avec des matériaux contenant de l'amiante.Le même problème se pose pour les quatre sous-marins nucléaires de classe Vanguard dotés de missiles balistiques Trident, la seule force de dissuasion nucléaire du Royaume-Uni. En 2023, ils ont passé un nombre record de six mois en plongée, selon le journal. Risque sanitaire?Un porte-parole de la Défense a déclaré que des plans étaient en cours pour retirer l'amiante de tous les équipements militaires dès que possible, et que des experts avaient évalué les risques de son utilisation, a souligné le Times.Le secrétaire d'État britannique à la Défense, John Healey, a déclaré au quotidien que les résultats étaient "alarmants", ajoutant que les ministres doivent répondre à de sérieuses questions concernant l'exposition des marins à l'amiante alors qu'ils portent le drapeau du Royaume-Uni en mer.Un peu plus tôt, le ministère britannique de la Défense avait déclaré qu'il y avait de l'amiante potentiellement dangereuse dans des centaines de véhicules blindés, y compris des chars Challenger 2, que Londres avait fournis à l’Ukraine.Une substance dangereuseL'amiante est un groupe de minéraux qui résistent à la chaleur et à la corrosion. En raison de ces propriétés, l'amiante a été utilisée dans des produits commerciaux tels que les matériaux d'isolation et d'ignifugation, les freins automobiles et les panneaux muraux.Il s'agit également d'une substance très dangereuse qui, après des années d'exposition, peut provoquer de graves lésions pulmonaires ou un cancer.Selon le rapport, cité par le Times, quelque 5.000 personnes meurent chaque année au Royaume-Uni de maladies liées à l'amiante.

