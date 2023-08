https://fr.sputniknews.africa/20230812/un-destroyer-et-un-navire-de-debarquement-russes-prennent-le-large-pour-des-manuvres-en-arctique-1061289418.html

Un destroyer et un navire de débarquement russes prennent le large pour des manœuvres en Arctique

Un destroyer et un navire de débarquement russes prennent le large pour des manœuvres en Arctique

La Défense russe a annoncé le début d’exercices navals en Arctique impliquant un destroyer, un grand navire de débarquement et d’autres bâtiments de la Flotte... 12.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-12T22:46+0200

2023-08-12T22:46+0200

2023-08-12T22:46+0200

international

russie

flotte russe du nord

arctique

exercices navals

océan arctique

ministère russe de la défense

mig-31

severomorsk

sergueï ossipov (pétrolier)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104213/73/1042137363_0:197:3071:1924_1920x0_80_0_0_2a9c788c75093e032024f745739560a2.jpg

Quatre navires de la Flotte du Nord russe ont quitté leur port d’attache à Severomorsk, sur la mer de Barents, pour effectuer des manœuvres d’entraînement dans l’océan Arctique, a annoncé ce samedi 12 août le ministère russe de la Défense.L’aviation de chasse impliquéeAu cours des exercices, des chasseurs intercepteurs MiG-31 de la Flotte du Nord accompliront des missions de défense et de reconnaissance aériennes en vue de couvrir les troupes militaires opérant dans la zone arctique. Ils décolleront des aérodromes de Nouvelle-Zemble et de Terre François-Joseph pour effectuer leurs missions en coordination avec les navires.Outre les navires et les chasseurs, la veille permanente en zone arctique est assurée 24 heures sur 24 par les troupes du génie radio qui surveillent l'espace aérien. Plusieurs divisions de la Flotte du Nord assurent la sécurité de la navigation civile et des activités économiques de la Russie sur la route maritime du Nord, précise la Défense russe.Le ministère a également annoncé ce 12 août que son chef, Sergueï Choïgou, avait inspecté des garnisons éloignées de la Flotte du Nord dans la zone arctique. Il a contrôlé les unités déployées en Nouvelle-Zemble, y compris leur préparation aux missions de protection de sites importants. En compagnie du dirigeant du groupe Rosatom, le ministre a également survolé le Polygone central en Nouvelle-Zemble, où l’URSS avait effectué 132 essais nucléaires–atmosphériques, souterrains, sous-marins, maritimes et terrestres- de 1954 à 1990.

russie

arctique

océan arctique

severomorsk

terre françois-joseph

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, russie, flotte russe du nord, arctique, exercices navals, océan arctique, ministère russe de la défense, mig-31, severomorsk, sergueï ossipov (pétrolier), vice-admiral koulakov (destroyer), alexandre otrakovski (grand bâtiment de débarquement), terre françois-joseph, route maritime du nord