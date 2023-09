https://fr.sputniknews.africa/20230929/visite-historique-du-soudan-du-sud-a-moscou-le-ministre-des-affaires-etrangeres-du-pays-sexprime-1062447253.html

Visite "historique" du Soudan du Sud à Moscou: le ministre des Affaires étrangères du pays s’exprime

La préservation de la paix au Soudan du Sud et une assistance humanitaire de la Russie aux réfugiés soudanais figuraient parmi les sujets abordés lors de la

Le Soudan du Sud espère une aide de la Russie en matière de sécurité, a déclaré à Sputnik Afrique ce 29 septembre le ministre sud-soudanais des Affaires étrangères, James Pitia Morgan, qualifiant de "très réussie" la rencontre du Président Salva Kiir avec Vladimir Poutine à Moscou.Il a ajouté que le dirigeant de son pays et sa délégation étaient reconnaissants pour "l'accueil chaleureux" qu'ils ont reçu.Efforts conjoints pour préserver la paixLe chef de la diplomatie sud-soudanaise a souligné qu’en tant que nouvelle nation souhaitant "faire partie de la communauté internationale", le Soudan du Sud "appréciait" la volonté de la Russie de l'aider à assurer sa sécurité.Le ministre a en outre souligné que son État "ne [voulait] pas devenir la proie de ceux qui ne veulent pas de paix" et qu'il était "heureux" d'avoir un "ami pro-paix" comme la Russie, qui est prêt à apporter une aide dans le domaine de la sécurité.Il est nécessaire de sauvegarder et protéger la paix pour laquelle le peuple du Soudan du Sud s'est battu, afin que les citoyens ne soient pas, à nouveau, "mis dans une situation d'où ils viennent", a souligné le diplomate.Aider les pays inondés par les réfugiésCommentant le sujet des réfugiés soudanais arrivant au Soudan du Sud, M.Morgan a dressé un parallèle avec l'Ukraine et la Russie, affirmant que les peuples des deux États africains "partagent la même histoire", et sont "comme des frères et sœurs", quel que soit leur passé. Selon lui, le Soudan du Sud garde "la porte ouverte" aux Soudanais.À l'appui de sa déclaration, le diplomate a rappelé que le Président Kiir avait contribué à l’époque à résoudre le conflit entre le gouvernement soudanais et le Front révolutionnaire soudanais, qui comprenait plusieurs groupes rebelles ayant provoqué de l'insécurité dans la région du Darfour, dans l'ouest du pays. Les efforts de Salva Kiir Mayardit avaient facilité la signature de l'Accord de paix de Djouba entre les belligérants, dans la capitale du Soudan du Sud.Cependant, les affrontements armés entre les forces régulières soudanaises et le groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR), qui ont éclaté en avril 2023, "menacent cet accord" et font affluer un nombre "écrasant" de réfugiés au Soudan du Sud.Pour rappel, de violents affrontements entre les forces armées régulières soudanaises et les FSR ont éclaté à la mi-avril. Selon les derniers chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 1,6 million de personnes ont été déplacées.L’Onu tarde à réagir, le Sud-Soudan fait appel à MoscouPendant les entretiens avec M.Poutine, le Président Kiir a demandé une aide humanitaire pour résoudre le problème des réfugiés, ajoutant que le Soudan du Sud estime que la Russie "le fera".Le 21 septembre, lors de la 78e session de l'Assemblée générale de l’Onu, le dirigeant sud-soudanais avait appelé la communauté internationale à aider son pays à accueillir des milliers de réfugiés ayant fui le Soudan voisin depuis le début du conflit.Parlant de la réaction des Nations unies concernant les réfugiés soudanais, M.Morgan a dénoncé la réaction du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, qui a été "complètement absente ou minimale".

