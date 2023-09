https://fr.sputniknews.africa/20230918/conflit-au-soudan-combats-et-incendies-a-khartoum-1062184773.html

Conflit au Soudan: combats et incendies à Khartoum

Les forces paramilitaires ont attaqué le 17 septembre le quartier général (QG) de l'armée dans le centre de Khartoum pour la deuxième journée consécutive. Des... 18.09.2023, Sputnik Afrique

Les combats entre l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les Forces de soutien rapide (FSR) de son ancien adjoint, Mohamed Hamdan Daglo, se sont intensifiés depuis le 16 septembre, provoquant des incendies dans plusieurs bâtiments clés du centre de la capitale soudanaise.Sur les réseaux sociaux, des utilisateurs ont partagé des images vérifiées par l'AFP de flammes dévorant des monuments, des bâtiments et des tours, dont celle de la Greater Nile Petroleum Oil Company.Les images montrent aussi des bâtiments avec des fenêtres défoncées et des murs carbonisés ou criblés de balles.Conflit au SoudanDepuis le 15 avril dernier, les combats font rage au Soudan entre les FSR, sous le commandement de Mohamed Hamdan Dogolo, et les forces armées nationales. Les parties échangent des déclarations contradictoires sur les succès des opérations militaires, après avoir lancé une guerre de l'information à grande échelle dans les médias et sur les réseaux sociaux. Fin juillet, les parties au conflit ont stoppé les négociations qui se déroulaient depuis mai à Djeddah.Plus de 3,4 millions de personnes sont déplacées à l'intérieur du Soudan, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) de l’Onu. Ce alors que plus d'un million ont fui le pays. Le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré que ces mois de combats pourraient entraîner des épidémies et un effondrement du système de santé.

