Une explosion retentit à l’aéroport de Khartoum - vidéo

Une explosion retentit à l’aéroport de Khartoum - vidéo

Un fort bruit d’explosion s’est fait entendre ce samedi le 26 août dans la capitale soudanaise, sur fond d’échanges de tirs entre les parties du conflit dans... 26.08.2023, Sputnik Afrique

Une déflagration s’est produite dans la journée du 26 août sur le territoire de l’aéroport international de Khartoum, probablement dans un dépôt de carburant, a communiqué à Sputnik une source locale.Ce même jour, les parties du conflit au Soudan -les Forces paramilitaires de soutien rapide (FSR) opposées à l’armée régulière soudanaise- ont échangé des frappes dans la province de Khartoum, a précisé la source.Affrontements au SoudanDes affrontements entre l’armée soudanaise et les FSR se poursuivent au Soudan depuis le 15 avril. Les combats ont atteint la capitale et la région occidentale du Darfour, malgré les efforts de la communauté internationale pour établir la paix.Les parties échangent des déclarations contradictoires sur les succès des opérations militaires et le contrôle des sites, après avoir lancé une guerre d'information dans les médias et les réseaux sociaux. Fin juillet, les opposants ont suspendu les négociations qui se déroulaient depuis mai à Djeddah, en Arabie saoudite.Conséquences désastreusesPrès d’un million de personnes ont fui à l'étranger depuis le début du conflit au Soudan. Le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays dépasse les 3,4 millions, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations unies.Le Comité international de la Croix Rouge (CICR) a annoncé que des combats pendant des mois au Soudan pourraient entraîner des épidémies et un effondrement fatal du système de la santé au pays.

