Ministre sud-soudanais de la Défense à Moscou: la sécurité en Afrique centrale à l’ordre du jour

2023-09-29T21:39+0200

2023-09-29T21:39+0200

2023-09-29T21:39+0200

Les perspectives en matière de défense ont été au cœur d’une rencontre du ministre sud-soudanais de la Défense et des Anciens combattants le général Chol Thon Balok, avec son homologue russe Sergueï Choïgou, a annoncé ce 29 septembre le ministère russe de la Défense.MM.Choïgou et Balok ont noté l'importance du partenariat entre leurs ministères pour la sécurité et la stabilité en Afrique centrale, a ajouté le ministère.Entrevue des Présidents russes et sud-soudanaisLe 28 septembre, les Présidents Salva Kiir et Vladimir Poutine avaient eu une réunion au Kremlin. Ils avaient passé en revue les dossiers politiques et économiques russo-sud-soudanais et discuté du partenariat concernant la sécurité et le secteur énergétique. Moscou et Djouba entretiennent des relations cordiales. Fin mai, la Russie et la Chine ont choisi de s’abstenir lors du vote sur le projet de résolution dirigé par les États-Unis sur le prolongement des sanctions contre le Soudan du Sud. Moscou avait alors considéré que l'allègement des sanctions prévu par ce document était insuffisant.

