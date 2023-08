https://fr.sputniknews.africa/20230802/au-soudan-plus-de-six-millions-de-personnes-sont-au-bord-de-la-famine-selon-lonu-1061018329.html

Au Soudan, plus de six millions de personnes sont au bord de la famine, selon l'Onu

Au Soudan, plus de six millions de personnes sont au bord de la famine, selon l'Onu

Les Nations unies ont averti, mercredi, que plus de six millions de personnes au Soudan, soit 13% de la population, sont au bord de la famine. 02.08.2023, Sputnik Afrique

2023-08-02T22:15+0200

2023-08-02T22:15+0200

2023-08-02T22:19+0200

soudan

onu

famine

afrique subsaharienne

organisation internationale pour les migrations (oim)

bureau de la coordination des affaires humanitaires (ocha)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103195/30/1031953048_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eee1b08af0a46d1cbe64e56d772dd9fd.jpg

Plus de 20 millions de Soudanais sont confrontés à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë, a annoncé ce mercredi 2 août le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) dans sa dernière mise à jour concernant ce pays d'Afrique du Nord-Est.Cette situation est due notamment au conflit en cours dans le pays, au déclin économique et aux déplacements massifs, a indiqué l’agence onusienne. Selon ses informations, plus de 334.000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays en une semaine seulement. De son côté, l’agence de l’Onu pour les migrations (OIM) a rapporté qu’en plus de trois mois, le conflit qui fait rage au Soudan entre l’armée et les paramilitaires a forcé près de quatre millions de personnes à fuir leur foyer. Le nombre de personnes ayant fui à l’étranger les combats au Soudan dépasse les 926.000 tandis que celui des déplacés dans le pays se chiffre à plus de trois millions, d’après le portail de données en ligne de l’OIM. L’estimation actuelle du nombre total de personnes récemment déplacées au Soudan s’élève à 3.020.517 individus (603.918 ménages), a indiqué l’agence onusienne dans son dernier rapport de situation humanitaire consacré au Soudan.Le Président russe a récemment promis que Moscou continuerait "d’œuvrer énergiquement pour organiser les livraisons de céréales, d’aliments, d’engrais en Afrique", malgré les sanctions.

soudan

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

soudan, onu, famine, afrique subsaharienne, organisation internationale pour les migrations (oim), bureau de la coordination des affaires humanitaires (ocha)