Moscou derrière le risque de famine en Afrique? "L'Occident a inventé et véhicule ce thème"

Responsable des craintes de famine qui planent sur l’Afrique, l'Occident essaie de renvoyer la balle à la Russie, estime la directrice de l’Institut de... 06.02.2023, Sputnik Afrique

Les pays occidentaux sont à l’origine du mythe selon lequel une famine plane sur le continent africain à cause de la Russie, développe dans une interview à Sputnik la directrice de l’Institut de l’Afrique de l’Académie des sciences de Russie.En s’appuyant sur des données statistiques, l’experte affirme que la plupart des importations de céréales en provenance d'Ukraine sont destinées seulement à trois pays africains, notamment la Somalie, la Libye et la Tunisie."Le reste des pays, il y en a 25, dépend de l'approvisionnement en céréales de la Russie, que l'Occident, nous ayant imposé des sanctions, ne laisse pas entrer sur le continent", poursuit l’experte.Échanges commerciaux directsLa Russie et l'Afrique doivent développer une chaîne d'approvisionnement commune sans intermédiaires occidentaux surpayés, prône Irina Abramova.Les pays africains sont reconnaissants de la contribution de l'URSS au développement de ces territoires, de ce fait la Russie a actuellement un "net avantage" sur l'Occident dans la conquête de débouchés africains, considère-t-elle: les Africains "se souviennent que c'est notre pays qui a été à la base de la création de l'économie nationale de nombreux États africains".Comment l’Afrique pourrait aider la Russie à dégeler ses réserves d’orD’après Mme Abramova, les pays africains pourraient même aider la Russie à récupérer ses réserves d’or et de devises, gelées par l‘Occident suite au déclenchement de l’opération spéciale russe en Ukraine.Selon elle, il est nécessaire que les pays africains sur toutes les plateformes internationales, que ce soit à l'Onu, au FMI, à l'OMC ou à la Banque mondiale, exigent la levée des sanctions contre la Russie et le dégel de ses réserves.

