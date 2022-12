https://fr.sputniknews.africa/20221229/la-russie-a-lorigine-de-la-famine-en-afrique-cela-ne-correspond-pas-a-la-realite-1057430711.html

La Russie à l’origine de la famine en Afrique? "Cela ne correspond pas à la réalité"

La Russie à l’origine de la famine en Afrique? "Cela ne correspond pas à la réalité"

Un autre pays africain, le Mali, suspend l’exportation de ses céréales. Mais la Russie, qui est accusée par l’Occident de la famine en Afrique, n’en est pas... 29.12.2022, Sputnik Afrique

La crise alimentaire en Afrique n’a pas du tout été provoquée par l’opération spéciale en Ukraine, mais par plusieurs problèmes accumulés depuis des années. S’y ajoute l’impact des sanctions antirusses, a indiqué la directrice de l’Institut de l’Afrique de l’Académie des sciences de Russie, dans une interview accordée à Sputnik.Après que plusieurs pays africains ont suspendu l’exportation de leurs céréales, c’est au tour du Mali de leur emboîter le pas en raison de "difficultés d’approvisionnement". Cependant, l’origine de cette situation réside dans des processus plutôt internes.Sur ce continent, les problèmes alimentaires se sont exacerbés lors de la pandémie du Covid-19, "car la majorité des producteurs agricoles ne pouvaient pas normalement travailler". Par ailleurs, 250 millions de personnes étaient déjà touchées par la famine en Afrique, à la veille de la crise sanitaire, a précisé la professeur russe.Effets négatifs des restrictions antirussesLes sanctions représentent un autre facteur déstabilisant pour la situation alimentaire africaine. La livraison d’engrais russes est aussi impactée.Entre autres, les sanctions européennes perdurent toujours contre Rosselkhozbank, banque publique russe agricole, interdite de réaliser des transactions. Ce alors que les pays africains s’approvisionnent en masse avec des céréales russes, a ajouté la docteur en sciences économiques.D’après elle, le continent a importé 12 millions de tonnes de blé russe l’an dernier. Certains États s’en trouvent fortement dépendants. Par exemple, la totalité de ces importations au Bénin provient de Russie. Y figurent aussi le Soudan (plus de 70%), alors que l’Égypte, la Tanzanie, Madagascar et le Congo sont dépendants à plus de 60%.Quant au Burkina Faso, au Sénégal, au Burundi et à l’Ouganda, plus de la moitié de leurs importations sont de Russie.Comment surmonter ce défi?Il est cependant possible d’améliorer cette situation et de créer des mécanismes qui pourraient fonctionner indépendamment du comportement de l’Occident. Il convient d’échanger directement avec les gouvernements des pays concernés, a avancé Mme Abramova.Alors que l’Algérie envisage de rejoindre les BRICS, cette organisation ne pourrait toutefois pas influencer la résolution de la crise alimentaire. Son statut non formel est en cause. Cependant, "l’Afrique est intéressée par l’élargissement des BRICS, qui pourraient représenter une alternative à des organisations occidentales", a estimé Irina Abramova.

