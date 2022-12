https://fr.sputniknews.africa/20221228/les-raisons-pour-lesquelles-le-mali-suspend-lexportation-de-ses-cereales-1057409370.html

Les raisons pour lesquelles le Mali suspend l’exportation de ses céréales

Les raisons pour lesquelles le Mali suspend l’exportation de ses céréales

Bamako suspend l’exportation de ses céréales en raison de difficultés d’approvisionnement. Selon un journaliste malien interrogé par Sputnik, cette décision... 28.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-28T11:30+0100

2022-12-28T11:30+0100

2022-12-28T11:33+0100

afrique

afrique subsaharienne

mali

céréales

russie

sanctions

brics

blé

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/08/1055787360_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_eaa215fb004947db40709f4f8729cec5.jpg

Le Mali a décidé de cesser provisoirement l’exportation de céréales pour éviter une éventuelle pénurie et pour juguler les prix, a estimé Moussa Naby Diakité, directeur de publication du journal L'Élite, dans une interview accordée à Sputnik.Cette décision intervient alors qu’en hiver le volume des récoltes diminue et les prix augmentent.En plus de cela, la période de Ramadan approche, période générant de la rareté non seulement pour les céréales, mais aussi les produits de première nécessité en général sur le marché. Ce qui favorise l’inflation, a expliqué le journaliste malien.Impacts des sanctions antirussesMême si les restrictions occidentales contre la Russie n'affectent pas officiellement l'alimentaire, elles perturbent les chaînes logistiques et financières. Un facteur qui entraîne des difficultés d'approvisionnement, surtout pour les pays pauvres.L’Afrique, qui importe beaucoup de blé russe et d’autres céréales, se trouve concernée:Ce manque de denrées alimentaires fait s’envoler les prix, ce qui "joue fortement sur les ménages".Afin de mettre un terme aux nombreuses pénuries, le continent doit résoudre le problème du manque de moyens agricoles:Ensuite, il est question de l’exportation de leurs meilleurs produits. Ce alors que les Africains se contentent d’importer "tout ce qui est de moindre qualité":L’Afrique et les BRICSLes BRICS [Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud] comprennent pour l’heure un seul pays africain, mais pourraient bientôt s’élargir grâce à l’éventuelle adhésion de l’Algérie. Son Président a annoncé cette intention en novembre. Selon le journaliste, cette décision pourrait apporter des avantages non seulement au pays des fennecs mais aussi à ses alliés africains:En détail, la coopération avec les BRICS permettrait à l’Afrique de se développer et pallier le problème des "prêts énormes" demandés par les autres gouvernements. Cette organisation est un "rassemblement de grands, et il faudrait peut-être élargir à d'autres pays africains pour une coopération gagnant-gagnant et dans le respect des intérêts des uns et des autres", a-t-il avancé.

afrique

afrique subsaharienne

mali

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique subsaharienne, mali, céréales, russie, sanctions, brics, blé