Le Mali cesse provisoirement d'exporter des céréales

Le Mali cesse provisoirement d'exporter des céréales

"En raison des difficultés d’approvisionnement des populations en denrées alimentaires", le gouvernement malien suspend l’exportation de céréales, selon le... 26.12.2022, Sputnik Afrique

Au Mali, le gouvernement malien a décidé de couper temporairement, jusqu'à nouvel ordre, l'exportation et la réexportation de céréales.Le média aBamako a pris connaissance d'une circulaire en date du 21 décembre diffusée par la Direction générale des douanes. L'institution y invite ses représentations régionales à appliquer les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette décision.Ces "mesures de sauvegarde" ont été adoptées par le gouvernement "en raison des difficultés d’approvisionnement des populations en denrées alimentaires", explique la lettre signée du directeur général des douanes du Mali, Amadou Konaté.Les directeurs régionaux des douanes sont priés de lui transmettre hebdomadairement l’exécution de cette mesure.L'Europe joue son jeuEn vertu des accords d'Istanbul conclus en juillet 2022, les céréales ukrainiennes bloquées dans les ports de la mer Noire doivent finir par être exportées via un couloir sécurisé. Sa destination prioritaire devait être l'Afrique. Mais "durant cette période, l'Europe a reçu du blé à 44%, nous à 16% et les pays africains pour 14%", a précisé le 25 décembre Recep Tayyip Erdogan."La Russie aujourd'hui est prête à nous offrir de la sécurité et à accompagner nos politiques de souveraineté. L'Europe n’y a pas intérêt, notamment la France qui […] prend l’Afrique en otage pour parvenir à ses fins et pour atteindre les objectifs de l’Europe", a déclaré à Sputnik le journaliste malien Moussa Naby Diakité.

