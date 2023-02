https://fr.sputniknews.africa/20230206/en-quoi-les-russes-et-les-africains-se-ressemblent-ils-1057832457.html

En quoi les Russes et les Africains se ressemblent-ils?

Les mentalités des Russes et des peuples africains se ressemblent sur plusieurs points, a déclaré auprès de Sputnik la directrice de l’Institut de l’Afrique de l’Académie des sciences de Russie.En plus de cela, nous avons "la capacité à ne pas nous contrarier lorsque quelque chose ne va pas, notamment de tenter de trouver une solution à chaque fois et de se mobiliser dans les moments critiques".Importance de coopérerEn plus de cela, l’Afrique représente le marché qui se développe le plus dans le monde, alors que sa population augmente aussi rapidement, a indiqué la chercheuse. Raison pour laquelle "nous avons à interagir dès maintenant".Mettant en exergue l’importance de ce partenariat, la directrice de l’Institut de l’Afrique a jugé nécessaire d’effectuer des démarches concrètes. Entre autres, il faudrait restituer le nom de Patrice Lumumba à l’université russe de l’Amitié des peuples, selon Mme Abramova. Cet établissement a été fondé en 1960 à Moscou. De 1961 à 1992, son nom officiel a été université Patrice-Lumumba.

