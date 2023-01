https://fr.sputniknews.africa/20230117/reprendre-le-flambeau-pour-continuer-la-lutte-patrice-lumumba-honore-a-moscou--video-1057623592.html

"Reprendre le flambeau pour continuer la lutte": Patrice Lumumba honoré à Moscou – vidéo

"Reprendre le flambeau pour continuer la lutte": Patrice Lumumba honoré à Moscou – vidéo

17.01.2023

république démocratique du congo (rdc)

russie

patrice lumumba

Le 17 janvier est le jour anniversaire de l'assassinat de Patrice Lumumba, héros de la République démocratique du Congo (RDC). Il a été tué par ses ennemis il y a 62 ans, en 1961. Comme chaque année, l'université russe de l'Amitié entre les peuples, qui porte son nom, a, comme tous les ans, honoré ce mardi à Moscou sa mémoire.Parmi les invités se trouvait lvan Vangu Ngimbi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC en Russie. Il a partagé ses émotions avec Sputnik:Il est "parti trop jeune", selon le diplomate. Et la cérémonie d'aujourd’hui est appelée à "rappeler aux jeunes générations la quintessence de son combat" pour les inviter à "reprendre le flambeau pour pouvoir continuer la lutte".Un combat qui doit continuerEn effet, "l'Afrique n'est pas encore totalement indépendante, surtout sur le plan économique". Un remaniement géopolitique international est en cours. "Il est donc nécessaire que l'Afrique devienne véritablement acteur et sujet de son histoire".Les jeunes, estime le diplomate, doivent "se réveiller" pour "aller à l'assaut pour pouvoir conquérir leur liberté, leur indépendance et exercer leur souveraineté".Patrice Lumumba "est une figure inspirante pour la jeunesse", lui fait écho Gaël Kazembe, vice-président de la communauté congolaise à Moscou. "Les jeunes peuvent prendre exemple sur lui.""Nous essayons de perpétuer ses idées", poursuit-il. Le jeune étudiant espère que l'amitié entre la Russie et le Congo va continuer.

