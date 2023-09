https://fr.sputniknews.africa/20230928/rencontre-poutine-haftar-a-moscou-le-kremlin-donne-plus-dinformations-1062428686.html

Rencontre Poutine-Haftar à Moscou: le Kremlin donne plus d’informations

Le Kremlin a confirmé la rencontre entre le commandant de l'Armée nationale libyenne (ANL) et Vladimir Poutine, consacrée à la situation en Libye et au Sahel...

La situation en Libye et dans l'ensemble de la région a été au centre de la rencontre du Président russe avec Khalifa Haftar, commandant en chef de l'Armée nationale libyenne (ANL), organisée ce 28 septembre à Moscou, a annoncé Dmitri Peskov, porte-parole du dirigeant russe.De son côté, l'Armée nationale libyenne a annoncé ce 28 septembre qu’en plus de l’entretien avec M.Poutine, le maréchal Khalifa Haftar avait rencontré le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.Visite à MoscouL’Armée nationale libyenne avait, le 26 septembre, annoncé sur les réseaux sociaux que le maréchal Haftar effectuait une visite de travail en Russie à l’invitation de l’État russe.La Libye, un pays sous tensionLa Libye se trouve dans une situation de crise sans précédent depuis le renversement et l'assassinat du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi en 2011. Dès lors, deux régimes se sont formés dans le pays, ne se reconnaissant pas mutuellement: le gouvernement dit d'union nationale à Tripoli, dirigé par Abdel Hamid Dbeibah et soutenu par l’Onu dans l'ouest du pays, et les autorités de l'est, soutenues par l'armée nationale libyenne (ANL) sous le commandement du maréchal Khalifa Haftar.Début février à Genève, un exécutif de transition qui gouvernera le pays jusqu'aux élections présidentielles a été élu lors d’un Forum de dialogue politique libyen, sous l’égide des Nations unies.Pour l’instant le scrutin présidentiel n’a pas encore eu lieu.Lors du sommet Russie-Afrique, Mohammed el-Menfi, président du Conseil présidentiel libyen, a invité la Russie à aider son pays qui souhaite faire évacuer les troupes étrangères stationnées sur son sol.

