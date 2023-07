https://fr.sputniknews.africa/20230728/la-libye-veut-un-coup-de-main-a-la-russie-pour-faciliter-le-retrait-des-troupes-etrangeres-du-pays-1060882553.html

La Libye veut un coup de main à la Russie pour faciliter le retrait des troupes étrangères du pays

Lors du Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, le président du Conseil présidentiel libyen a invité Vladimir Poutine à assister le pays maghrébin dans son... 28.07.2023, Sputnik Afrique

La Russie et plusieurs partenaires africains pourraient aider la Libye à mettre fin à la présence sur son territoire de militaires d’autres pays, a déclaré le président du Conseil présidentiel libyen, Mohammed el-Menfi.De son côté, le Président russe a salué le fait que la trêve en Libye est respectée par les parties au conflit. Vladimir Poutine a tout de même souligné l’importance d’atteindre "la véritable unité nationale pour que la Libye ne transforme pas en zone de confrontation des pays tiers".La situation en LibyeDepuis le renversement et l'assassinat du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est divisée. Ces dernières années, le pays connaît une confrontation entre le gouvernement siégeant à Tripoli, dans l'ouest du pays, et les autorités de l'est, soutenues par l'armée nationale libyenne (ANL) sous le commandement du maréchal Khalifa Haftar.Le Forum de dialogue politique libyen, sous les auspices des Nations unies, a élu, début février à Genève, un exécutif de transition qui dirigera le pays jusqu'aux élections présidentielles qui n’ont pas encore eu lieu.À l’heure actuelle, deux gouvernements qui ne se reconnaissent pas mutuellement sont en place en Libye. Celui soutenu par l’Onu et dirigé par Abdel Hamid Dbeibah se trouve à Tripoli. Le second est basé à Syrte. Après la destitution de Fathi Bachagha, il est provisoirement dirigé par Oussama Hamad.

