https://fr.sputniknews.africa/20230926/le-marechal-khalifa-haftar-a-moscou-larmee-libyenne-fournit-des-details-1062377029.html

Le maréchal Khalifa Haftar à Moscou: l’armée libyenne fournit des détails

Le maréchal Khalifa Haftar à Moscou: l’armée libyenne fournit des détails

L’Armée nationale libyenne a annoncé que le maréchal Khalifa Haftar avait mené des entretiens au ministère russe de la Défense à Moscou. La situation en Libye... 26.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-26T21:30+0200

2023-09-26T21:30+0200

2023-09-26T21:30+0200

afrique

libye

international

visite

travail

khalifa haftar

sergueï choïgou

relations bilatérales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104293/59/1042935931_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_048cbc5869c45a1b57c89784f6da21e8.jpg

Le maréchal Khalifa Haftar, a effectué une visite de travail en Russie ce 26 septembre "à l'invitation de l'État russe", a annoncé l'Armée nationale libyenne (ANL) sur les réseaux sociaux.Accueilli par le vice-ministre russe de la Défense Iounous-Bek Evkourov, le maréchal Khalifa Haftar a par la suite discuté "des relations bilatérales entre les deux pays, des moyens de les renforcer et de les développer, ainsi que des questions d'intérêt mutuel".Le chef de l'Armée nationale libyenne (ANL) Khalifa Haftar s'est rendu mardi en Russie, où il s'est entretenu avec le ministère russe de la Défense.Auparavant, la publication libyenne Al-Marsad avait fait état d'une "courte visite de travail" de M.Haftar à Moscou. Selon Al-Marsad, le maréchal avait été invité en Russie par le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.Le 22 août, une délégation du ministère russe de la Défense dirigée par M.Evkourov s’était rendue en Libye pour évoquer la lutte conjointe contre le terrorisme international et d’autres sujets. C’était la première visite officielle d’une délégation militaire russe en Libye. Elle s’était tenue suite aux entretiens organisés lors de la conférence internationale sur la sécurité et le forum militaire Armée 2023 à Moscou.La situation en LibyeDepuis le renversement et l'assassinat du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est divisée. Deux gouvernements qui ne se reconnaissent pas mutuellement sont en place dans le pays: l’un siégeant à Tripoli, dans l'ouest du pays, et les autorités de l'est, soutenues par l'armée nationale libyenne (ANL) sous le commandement du maréchal Khalifa Haftar.Le gouvernement de Tripoli dirigé par Abdel Hamid Dbeibah est soutenu par l’Onu. Les autorités de l’est sont basées à Syrte.Le Forum de dialogue politique libyen, sous les auspices des Nations unies, a élu, début février à Genève, un exécutif de transition qui dirigera le pays jusqu'aux élections présidentielles qui n’ont pas encore eu lieu.*Meta (Facebook et instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

afrique

libye

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, libye, international, visite, travail, khalifa haftar, sergueï choïgou, relations bilatérales