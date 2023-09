https://fr.sputniknews.africa/20230928/hydrogene-vert-le-cout-de-production-peut-chuter-dans-ces-regions-du-monde-dici-2030-1062424398.html

Hydrogène vert: le coût de production peut chuter dans ces régions du monde d'ici 2030

Hydrogène vert: le coût de production peut chuter dans ces régions du monde d'ici 2030

L’Afrique, ainsi que l’Australie, le Chili, la Chine et le Moyen-Orient pourraient contribuer fortement à la baisse du coût de l’hydrogène vert vers 2030, estime l'Agence internationale de l'énergie (AIE).Ainsi, d’ici la fin de cette décennie, le coût d’électrolyse de l’eau basée sur l’utilisation de l’électricité photovoltaïque pourrait chuter à 1,6 dollar par kilogramme, selon le rapport intitulé Global Hydrogen Review 2023. Dans le même temps, le coût de production de l’hydrogène propre en utilisant l’énergie éolienne se situera à entre 2,1 et 2,3 dollars par kilogramme en 2030 aux États-Unis et le nord-ouest de l’Europe qui disposent de bonnes ressources éoliennes (en mer ou sur terre).L’utilisation de l’électricité photovoltaïque deviendra le moyen le moins cher pour produire de l’hydrogène propre d’ici la fin des années 2020, estime l’agence. Cela s’explique par la baisse des coûts des équipements nécessaires à la construction des centrales solaires et à la fabrication des électrolyseurs.Un riche potentiel africainEn Afrique, la production d'hydrogène à partir des projets d'électrolyseurs pourrait atteindre deux mégatonnes d'ici 2030, considère l’AIE.Plus de 20 projets ont déjà été annoncés au Kenya, en Mauritanie, au Maroc, en Namibie et en Afrique du Sud, selon le rapport.L’exemple namibienLa production d'hydrogène pourrait grandement bénéficier aux économies africaines. Comme celle de la Namibie qui pourrait considérablement s’accroître grâce aux projets de production de l’hydrogène propre, a fait savoir début juin Johannes Gawaxab, gouverneur de la Banque centrale."D’ici 2030, cela apporterait une contribution supplémentaire de 4,1 milliards de dollars au produit intérieur brut (namibien), soit 32% de plus que les estimations du PIB pour 2030 qui ne prennent pas en considération l’industrie de l’hydrogène", avait-t-il déclaré lors d’une conférence intitulée "Namibia in Focus", relatait The Herald.

