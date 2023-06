https://fr.sputniknews.africa/20230624/cette-region-dafrique-serait-la-premiere-au-plus-fort-potentiel-de-production-de-lhydrogene-vert-1060141661.html

Cette région d’Afrique aurait le plus fort potentiel au monde de production d’hydrogène vert

Cette région d’Afrique aurait le plus fort potentiel au monde de production d’hydrogène vert

Quatre régions du monde devraient représenter ensemble environ 45% de la production et 90% du commerce d'hydrogène vert en 2050, selon un rapport du cabinet... 24.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-24T23:03+0200

2023-06-24T23:03+0200

2023-06-24T23:42+0200

afrique

afrique du nord

afrique subsaharienne

afrique du sud

hydrogène

économie

amérique du nord

australie

moyen-orient

écologie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/0c/1059869474_0:138:3072:1866_1920x0_80_0_0_b5552d2286aeff56f123b528a7f182fb.jpg

En s'appuyant sur l’ensemble de ses points forts, l’Afrique du Nord est la première dans la liste de quatre régions au plus fort potentiel dans la production d’hydrogène vert, selon un rapport du cabinet d’audit et de conseil Deloitte publié le 13 juin.Selon Deloitte, l’Afrique du Nord, idéalement placée pour répondre à la demande croissante de l’hydrogène vert sur le continent européen, possède le plus important potentiel d’exportation de cette ressource écologique à l’échelle mondiale.La consommation mondiale d’hydrogène vert devrait être multipliée par plus de six d’ici 2050. Cela permettra d’atteindre l’objectif de zéro émission nette fixé dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Pour y arriver, le niveau total de production devra s’élever à 170 millions de tonnes par an en 2030 et de près de 600 millions de tonnes par an en 2050.L'Afrique du Nord a toutes les conditions indispensables pour devenir un leader mondial dans ce secteur: relations stables bilatérales de longue date dans le domaine énergétique, conditions exceptionnelles d'irradiation solaire et infrastructures d'exportation dont les terminaux portuaires et les nouveaux projets de connexion par gazoducs. Ceux derniers devraient avoir une capacité de transport de 12 millions de tonnes à partir de 2035.En plus que cela, le rapport cite les autres facteurs-clés en faveur de la région de l’Afrique du Nord, tels comme ses abondantes ressources énergétiques renouvelables, sa faible demande intérieure et donc la proximité du marché européen.Quid d'autres régions du monde?Le potentiel de l’Amérique du Nord est estimé à 24 millions de tonnes.Viennent ensuite l’Australie avec 16 millions de tonnes et le Moyen-Orient pouvant exporter 13 millions de tonnes du combustible à base d’hydrogène vert.L'Amérique du Sud et l'Afrique subsaharienne peuvent également participer au commerce international de l’hydrogène bas carbone, avec environ 10% des volumes échangés à l’horizon 2050.Quelles recettes cela apporte-t-il?Le commerce international de l’hydrogène propre devrait générer plus de 280 milliards de dollars de recettes d'exportation en 2050, toujours selon Deloitte.La plus grosse part de ces recettes sera captée par l’Afrique du Nord (110 milliards de dollars), l'Amérique du Nord (63 milliards de dollars), l'Australie (39 milliards de dollars) et le Moyen-Orient (20 milliards de dollars).Un commerce libre et diversifié peut améliorer la sécurité énergétique et accélérer le développement économique des pays en développement et émergents. Les recettes d'exportation de l'hydrogène propre peuvent également aider les exportateurs actuels de combustibles fossiles à compenser la baisse des recettes provenant du pétrole, du gaz naturel ou encore du charbon.

afrique

afrique du nord

afrique subsaharienne

afrique du sud

amérique du nord

australie

moyen-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique, afrique du nord, afrique subsaharienne, afrique du sud, hydrogène, économie, amérique du nord, australie, moyen-orient, écologie, exportations, recettes budgétaires