Un géant chinois veut ouvrir une méga-usine de batteries électriques au Maroc

Un géant chinois veut ouvrir une méga-usine de batteries électriques au Maroc

Le groupe chinois Gotion High Tech et les autorités marocaines se sont mis d'accord sur l'ouverture d'une méga-usine de batteries pour véhicules électriques. 02.06.2023

Le Maroc continue de miser sur la transition verte. Le pays vient en effet de signer un mémorandum d’entente avec la société chinoise Gotion High Tech, en vue d’installer une méga-usine de batteries électriques, a annoncé le ministère de l’Investissement marocain.Un projet d’envergure, estimé à 65 milliards de dirhams (6,4 milliards dollars), qui pourrait déboucher sur la création de 25.000 emplois. L’usine, qui devrait voir le jour dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, pourrait atteindre à terme une capacité de production 100 gigawattheures (GWh) par an. À titre de comparaison, la méga-usine Tesla ayant récemment ouvert près de Berlin possède une capacité annoncée de 50 GWh.Gotion High Tech est considéré comme l’un des leaders dans la production de batteries électriques. En effet, il est 8e mondial du secteur, selon Médias 24. Il est notamment le principal fournisseur du groupe Volkswagen.Le géant chinois a d’ailleurs frappé un grand coup fin mai, en assurant avoir conçu une batterie d’une autonomie de 1.000 kilomètres, de type lithium-manganèse-fer-phosphate (LMFP).Le Maroc en pointeCe projet de méga-usine s’inscrit dans la lignée des efforts marocains pour investir dans l’économie verte. Le royaume chérifien s’intéresse ainsi de près aux véhicules utilisant des énergies alternatives. Un prototype à hydrogène, fabriqué par la société marocaine NamX, avait d’ailleurs été il y a peu présenté au roi Mohammed VI.Début novembre, une voiture électrique entièrement produite au Maroc par la marque Opel avait aussi été dévoilée. Le Maroc est par ailleurs le pays d’Afrique du Nord qui s’investit le plus dans la finance climatique, via notamment des obligations vertes, affirmait récemment un rapport du cabinet de consulting Green For South.

