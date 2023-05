https://fr.sputniknews.africa/20230517/la-premiere-voiture-made-in-maroc-presentee-au-public---images-1059315775.html

La première voiture "made in Maroc" présentée au public - images

La première voiture "made in Maroc" présentée au public - images

La voiture Neo, assemblée entièrement dans une usine marocaine, a été dévoilée en présence du roi Mohammed VI. Le royaume chérifien ambitionne de devenir un... 17.05.2023, Sputnik Afrique

Tout roule pour le Maroc. La première voiture conçue par un constructeur marocain a en effet été présentée au Palais royal de Rabat, ce 15 mai. Fabriquée par Neo motors, le véhicule est sorti des usines d’Ain Aouda et devrait être disponible sur le marché local comme à l’exportation, rapporte Le Matin.Un pas avant pour le royaume chérifien, qui souhaite investir dans le secteur automobile. La plupart des composants de la Neo ont aussi été produits au Maroc, a précisé au Matin Nassim Belkhayat, patron et fondateur de Neo motors.Le roi Mohammed VI a pu admirer le modèle exposé, du moteur aux finitions. Le monarque s’est même installé quelques instants au volant, comme le montrent des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.Un modèle à hydrogèneOutre ce modèle "made in Maroc", le roi Mohammed VI a également pu découvrir un prototype à hydrogène, fabriqué par la société NamX. Ce HUV (Hydrogen Utility Vehicule) est alimenté par un réservoir central accompagné de six capsules amovibles, qui facilite la recharge en hydrogène selon Le Matin.Là encore, les concepteurs marocains sont à l’honneur puisque le design intérieur a été conçu entièrement par de jeunes talents du pays. Le carrossier italien Pininfarina, collaborateur historique de Ferrari, a cependant supervisé certains détails.Fin décembre, Rabat avait déjà annoncé vouloir investir 50 millions d’euros pour construire une voiture "made in Maroc". Un modèle électrique produit entièrement au royaume chérifien avait déjà vu le jour en novembre, mais il était l’œuvre de la marque allemande Opel.

