https://fr.sputniknews.africa/20230130/le-maroc-en-tete-du-classement-des-pays-dafrique-du-nord-sur-lagenda-climatique-1057760407.html

Le Maroc en tête du classement des pays d'Afrique du Nord sur l'agenda climatique

Le Maroc en tête du classement des pays d'Afrique du Nord sur l'agenda climatique

Le cabinet de consulting Green For South a désigné le Maroc comme leader dans le financement climatique en Afrique du Nord, tout en reconnaissant les efforts... 30.01.2023, Sputnik Afrique

2023-01-30T19:12+0100

2023-01-30T19:12+0100

2023-01-30T19:12+0100

afrique du nord

maghreb

maroc

leader

agenda

climat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/05/06/1045562791_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_4c85ca68fb87d527de6bbfac6d71e053.jpg

Le Maroc se trouve en tête parmi les pays d’Afrique du Nord pour l’adoption des règles et directives pour soutenir la finance climatique, ressort-il du rapport Climate Finance Readiness Index, présenté par le cabinet de consulting Green For South, basé à Toronto et à Casablanca.Le rapport note également les efforts du Maroc pour renforcer la résilience climatique, notamment dans le domaine de l'atténuation, qui nécessitent des investissements importants. Selon l’Agence d’information Printemps Rouge, en juillet 2022, le Royaume a mis en place un plan d'atténuation du changement climatique (NDC) avec un budget de 78 millions de dollars, dont 38 millions de dollars alloué au financement des mesures d'atténuation et le reste pour la construction de systèmes d'alerte aux catastrophes climatiques.Sensibiliser le public aux enjeux climatiquesLe Maroc œuvre aussi pour la sensibilisation du public aux enjeux climatiques, occupant le premier rang avec la Turquie et la Jordanie. Ces trois pays offrent des programmes de formation spécifiques en finance verte et climatique avec un volume de publications académiques, en plus de la couverture médiatique.Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, l'Égypte est à l'avant-garde de l'application de toutes les réglementations sur les risques climatiques dans le secteur financier, y compris la banque, l'assurance et les marchés de capitaux, d’après le rapport.

afrique du nord

maghreb

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique du nord, maghreb, maroc, leader, agenda, climat