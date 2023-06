https://fr.sputniknews.africa/20230626/la-premiere-centrale-a-hydrogene-dafrique-verra-le-jour-en-namibie-1060166633.html

La première centrale à hydrogène d’Afrique verra le jour en Namibie

La première centrale à hydrogène d'Afrique verra le jour en Namibie

En partenariat avec le consortium franco-allemand Hyphen Hydrogen Energy, Windhoek espère faire de la Namibie le premier pays africain neutre en carbone

La Namibie espère lancer sou peu la production d'électricité à partir d'hydrogène vert grâce au concours technique du consortium franco-allemand Hyphen Hydrogen Energy. Le ministère des Finances a annoncé le lancement du projet le 20 juin. La production devrait débuter en 2026.Hyphen Hydrogen Energy a été choisi comme soumissionnaire par le gouvernement namibien depuis novembre 2021. Ce projet d’envergure devrait avoir un impact transformateur considérable sur l’économie locale.L'usine, qui sera construite par phases, produira à terme 2 millions de tonnes d'ammoniac vert par an, destiné à des marchés régionaux et mondiaux lorsqu'elle atteindra sa production à pleine échelle, ce qui est prévu d’ici à 2030. L'Allemagne sera le débouché prioritaire en Europe, mais Windhoek voudrait aussi exporter vers les pays voisins comme l'Angola, l'Afrique du sud et le Botswana.L'hydrogène vert est fabriqué à partir d'énergies renouvelables.Un producteur prometteurLa Namibie occupe une position unique, celle d'être l'un des plus grands producteurs d'hydrogène vert au monde, souligne Hyphen sur son site. Elle dispose notamment de terrains importants, en étant parallèlement le 2e pays le moins peuplé au monde. En outre, elle compte parmi les États les plus riches en ressources mondialement quant à l’énergie éolienne et solaire. Elle est aussi "l'un des gouvernements démocratiques les plus stables d'Afrique" et ses ressources renouvelables se trouvent à proximité géographique de la côte, ce qui assure la liaison portuaire avec les marchés mondiaux.Pays parmi les plus ensoleillés, la Namibie veut ainsi exploiter son potentiel pour se positionner comme un pôle d'énergie renouvelable en Afrique et devenir le premier pays africain neutre en carbone. Pour l’instant, son économie est basée essentiellement sur l'exploitation des minerais comme les diamants, l’uranium, le cuivre ou l’or, ainsi que le tourisme.Cependant, des analystes cités par Reuters ont des doutes quant à la possibilité pour ce pays pauvre en eau, relativement éloigné des principaux marchés d'exportation, de fournir un produit compétitif au niveau des coûts.

