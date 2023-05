https://fr.sputniknews.africa/20230517/ce-pays-dafrique-pourrait-devenir-le-premier-a-produire-de-lhydrogene-vert-1059318678.html

Ce pays d’Afrique pourrait devenir le premier à produire de l'hydrogène vert

L’Égypte continue d’investir dans l’hydrogène vert et compte devenir le premier pays africain à produire cette énergie propre. 17.05.2023, Sputnik Afrique

L’Égypte se met au vert. Le pays des pharaons mise sur les énergies propres, en particulier l’hydrogène vert, pour s’ouvrir de nouveaux horizons. Le pays pourrait ainsi devenir le premier d’Afrique à produire cette énergie décarbonnée, considérée par certains comme le carburant du futur.Le Caire développe ainsi la première usine d’hydrogène vert d’Afrique, à Ain Sokhna. La production est entrée dans sa première phase et le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi s’en est félicité lors d’une réunion avec les responsables de la société norvégienne Scatec, investisseur dans le projet, rapporte Egypt Independent.Les projets d’usine d’ammoniac vert, situés dans la zone du Canal de Suez et près de la ville de Damiette ont aussi été évoqués par le chef d’État égyptien.Le pays des pharaons compte par ailleurs exporter ses énergies renouvelables en Europe, via l’Italie, en mettant en place des interconnexions électriques. Un mémorandum a d’ailleurs été signé avec Scatec.L’Afrique s’ouvre à l’hydrogène vertSi l’Égypte semble le pays africain le plus avancé en la matière, de nombreux autres acteurs du continent s’intéressent aux opportunités offertes par l’hydrogène vert. Le Maroc et l'Inde explorent par exemple un partenariat commun sur le dossier, des investisseurs indiens souhaitant produire des énergies propres dans le pays du Maghreb, avant de les exporter vers l’Europe.D’ici 2030, l’Afrique devrait augmenter de plus de 15 fois sa production d’hydrogène, révélait un récent rapport du Conseil de l'hydrogène (Hydrogen Council). À cet horizon, le continent pourrait en générer 1,5 million de tonnes par an.

