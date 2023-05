En Afrique, la production d’hydrogène propre devrait atteindre 1,5 million de tonnes par an en 2030

Selon Energy Capital and Power, la Mauritanie, qui abrite le plus grand développement d'hydrogène vert du continent, devrait obtenir 1,7 million de tonnes par an grâce à son projet Aman déjà en cours.

Le potentiel de l’Afrique du Sud s’élève à 13 millions de tonnes d'hydrogène vert et de dérivés par an d'ici 2050. Le pays développe 19 projets dont celui de l’hydrogène vert Boegoebaai (province du Cap Nord) de 400 kilotonnes (kt) par an; le projet d'ammoniac HIVE de 780.000 tonnes par an; et celui de l’Hydrogen Valley de 185 kt, entre autres développements.