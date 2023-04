La Namibie et l'Afrique du Sud souhaitent un partenariat sur l'hydrogène vert

https://fr.sputniknews.africa/20230420/ces-deux-pays-de-lafrique-australe-souhaitent-un-partenariat-sur-lhydrogene-vert-1058737952.html

Windhoek et Pretoria ont convenu de devenir partenaires dans le domaine de l’hydrogène vert au cours d’une visite officielle du Président namibien en Afrique... 20.04.2023, Sputnik Afrique

Le Président namibien Hage Gottfried Geingob, en visite officielle à Pretoria, et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa ont annoncé leur intention de réaliser des projets bilatéraux dans le domaine de l’hydrogène vert.L’Afrique du Sud est un partenaire bienvenu dans l’hydrogène vert en raison de sa grande économie, de sa base industrielle solide et de ses infrastructures établies, a estimé le Président namibien.D’après le quotidien The Namibian, Windhoek dispose d’importantes ressources solaires et éoliennes, et a déjà commencé à explorer le potentiel de production d’hydrogène vert pour l’exportation et l’augmentation de sa sécurité énergétique. L’Afrique du Sud abrite également plusieurs projets d’énergie renouvelable, y compris la plus grande centrale solaire du monde.Étroite collaborationSelon M.Ramaphosa, l’Afrique du Sud s’engage à continuer de travailler en étroite collaboration avec la Namibie en tant que Présidente en exercice la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) chargé de la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité afin de promouvoir la paix et la stabilité régionales. La SADC est composée de 16 États membres, que sont l'Angola, le Botswana, les Comores, la République démocratique du Congo, l'Eswatini, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, les Seychelles, l'Afrique du Sud, la République-Unie de Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

