L'Afrique du Sud est-elle utilisée comme un "cobaye pour des politiques énergétiques"?

L'Afrique du Sud est-elle utilisée comme un "cobaye pour des politiques énergétiques"?

L'Europe a joué un drôle de jeu avec le charbon sud-africain, en achetant en masse pour pallier aux hydrocarbures russes, tout en poussant Pretoria vers les...

Alors que l’Afrique du Sud vit une crise économique sur fond de coupures d’électricité, la communauté internationale l’exhorte par ailleurs à accélérer sa transition énergétique. Une démarche qui pose certaines questions, comme l’explique à Sputnik Princy Mthombeni, présidente d’Africa4Nuclear.Eskom, le premier distributeur électrique en Afrique du Sud, a d'ores et déjà mis en garde contre de nouvelles coupures électriques cet hiver, ce qui pourrait entraîner l’économie vers une nouvelle recession. La deuxième en trois ans.Jeu trouble de l’UE sur l’énergie verteMais la donne a changé avec le conflit ukrainien et la crise énergétique, souligne la spécialiste. Les Européens se sont rués sur le charbon sud-africain pour pallier l’absence de gaz russe… tout en faisant la leçon à Pretoria pour que le pays se dirige lui-même vers des énergies plus propres!En 2022, l'Afrique du Sud a d’ailleurs enregistré une baisse de 5% de sa consommation de charbon, soit le plus net recul à l’échelle mondiale, rappelle d’ailleurs la spécialiste. La même année, le terminal de Richards Bay (RBCT) a exporté vers l’Europe 14,3 millions de tonnes de charbon, contre 2,3 millions en 2021.Une sorte de schizophrénie qui fait dire à Princy Mthombeni que les pays occidentaux devraient revoir leur discours vis-à-vis de Pretoria. Les aides pour sortir du charbon et produire des énergies propres ne devraient pas être "prescriptives" souligne-t-elle, car elles passent pour une forme de néo-colonialisme.L’Afrique pollue peuL’attitude occidentale est d’autant plus problématique que l’Afrique est un continent qui pollue peu, comme le rappelle à Sputnik Sékou S. Traoré, du bureau d’étude malien ID-SAHEL. Les exportations de charbon sud-africain permettent par ailleurs à d’autres pays émergents de se développer.En matière d’énergies vertes, l’Afrique pourrait faire le pari du photovoltaïque et de l’hydrogène précise encore Sékou S. Traoré. Plusieurs pays du continent se penchent d’ailleurs intensément sur cette dernière option. Comme l’Égypte, qui pourrait devenir le premier en Afrique à produire de l’hydrogène vert, via sa nouvelle usine d’Ain Sokhna.

